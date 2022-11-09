Сотрудники минлесхоза Самарской области спасли раненого ястреба-перепелятника

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Житель Самары обратился в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В центре города на пересечении улиц Рабочая и Самарская мужчина обнаружил раненую хищную птицу.



Специалисты министерства связались с орнитологом Самарского зоопарка и незамедлительно выехали на место.



Птица оказалась молодым самцом ястреба – перепелятника, повредившим крыло.



Ястреб-перепелятник – мелкий хищник, мельче вороны. Он охотится в основном на синиц и воробьев. Предположительно, во время охоты ястреб столкнулся с преградой



По словам специалистов, ястребы-перепелятники часто обитают и охотятся в черте населённых пунктов, причем делают это на головокружительных скоростях. В лесу этому быстрому и чрезвычайно маневренному хищнику мало что угрожает, а в антропогенной среде это совсем не так



Раненую птицу осмотрел ветеринар. В ближайший месяц ястреб будет находиться на реабилитации до полного восстановления крыла. После реабилитации птицу вернут в привычную среду обитания.

Фото: минлесхоз СО