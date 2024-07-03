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Скорость автомобилей каршеринга в Москве начнут автоматически ограничивать

3 июля 2024 23:15
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Ограничитель будет плавно замедлять транспорт до разрешенного темпа.

Скорость автомобилей каршеринга в Москве начнут автоматически ограничивать специальные датчики. Об этом 3 июля сообщается на странице столичного Департамента транспорта в соцсетях.

Новое устройство для повышения безопасности поездок власти разработали в сотрудничестве со специализированными компаниями. Встроенный датчик сможет без участия водителя снижать скорость машины в случае превышения.

Тестировать новинку начнут в рамках экспериментально-правового режима в несколько этапов совместно с оператором. Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, проект автоматического ограничения скорости позволит избежать самого распространенного нарушения ПДД.

Ограничитель будет плавно замедлять транспорт до разрешенного темпа. По аналогичному принципу сейчас работает сервис электросамокатов, отметил чиновник.

Экспериментальный режим сейчас согласовывают с профильными структурами. Когда он вступит в силу, опытные водители протестируют на полигоне автомобили, оснащенные новыми датчиками. Затем работу устройства проверят на городских дорогах. Пилотный проект продлится в течение года.

 

Источник:   "Парламентская газета"l

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Москва

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