Самые активные и спортивные жители региона могут получить 1 млн рублей на развитие своего спортивного проекта

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1 млн рублей на развитие своего спортивного проекта — соревнования, секции, приложения или даже блога. Его получит победитель пятого сезона конкурса «Ты в игре». (18+)

Победители в основных номинациях выиграют по 300 тыс. рублей, а лидеров в остальных номинациях и народном голосовании ждут призы от партнёров «Ты в игре». Также опытные эксперты в области спортивного менеджмента и маркетинга помогут финалистам и полуфиналистам доработать их проекты. Участники получат подробную обратную связь и доступ к обучающим вебинарам от наставников.

Главная задача конкурса «Ты в игре» – находить и отмечать яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни.

В прошлом сезоне конкурса «Ты в игре» приняли участие 40 проектов в области физкультуры и спорта из Самарской области: были представлены Самара, Тольятти, Октябрьск, Камышла, Клявлино, Бариновка, Подстепки, Черноречье. 13 проектов были посвящены развитию детского спорта, еще 13 касались адаптивной физической культуры и спорта. Были и необычные инициативы, такие как фестиваль русских игр и забав или интеграция рукопашного боя, стендовой стрельбы и гонок дронов. Проекты из нашего региона в 2024 году дошли до полуфинала конкурса, но не попали в число лауреатов.

Теперь у энтузиастов спорта Самарской области есть новая возможность громко заявить о своей спортивной инициативе. Как сообщили организаторы конкурса, на конец января 2025 года от нашего региона заявлены уже 16 спортивных проектов.

«Федеральный проект «Спорт - норма жизни» направлен на максимальное вовлечение жителей нашей страны в занятия физической культурой и спортом. На данный момент согласно официальной статистике более 58% жителей нашей Самарской области систематически уделяют время тому или иному виду физической активности, бегают, тренируются в залах, выполняют нормы ГТО или занимаются спортом. Таких показателей мы достигаем не только благодаря работе правительства и министерства Самарской области, но и благодаря поддержке любителей и энтузиастов спорта. Призываю жителей региона принимать участие в конкурсе «Ты в игре», рассказывать о своих спортивных инициативах. И желаю побед!», - прокомментировала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Участие в конкурсе могут принять:

- граждане страны, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ;

- российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты.

Конкурс дает возможность рассказать о своей инициативе на многомиллионную аудиторию. За четыре года в нём приняли участие 16 тыс. спортивных проектов из всех регионов страны. Они помогают людям всех возрастов вести активный и здоровый образ жизни.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте тывигре.рф до 14 марта 2025 года.

«Ты в игре» проводится ежегодно при поддержке АНО «Национальные приоритеты» и Министерства спорта России.

Фото: freepik.com