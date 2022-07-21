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Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода

21 июля 2022 11:27
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Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода

Исследование проводили среди 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. По данным опроса Зарплаты.ру, 46%жителей Самарской области  сейчас испытывают сложности на работе.

Среди причин, вызывающих проблемы и сложности на работе, 38% респондентов отметили, что их не устраивает зарплата на текущем месте работы, 20% не любят свою работу и хотят работать на другой, а 4% переучились и хотят работать по новой специальности. Накладывает отпечаток на трудности и экономическая ситуация: 16% респондентов работодатель сообщил об экономии фонда оплаты труда и снижении зарплаты, 4% узнали о сокращениях в связи с кризисной ситуацией, 4% работодателей объявили сотрудникам, что компания закрывается, также 5% не уверены в стабильности и будущем работодателя. Кроме того, 5% не устраивает увеличившаяся нагрузка и обилие задач, еще 4% недовольны переводом с удаленного режима в офис. 

По данным опроса, 39% опрошенных признается, что в случае потери работы их накоплений хватит примерно на месяц, у 16% – на 2-3 месяца, у 11% – на 3-5 месяцев, у 10% – на полгода, у 5% – от полугода до года, а 2% проживут на свои накопления от года и более. Признаются, что у них нет никаких накоплений и в случае потери работы необходимо сразу же выходить на новое место 17% опрошенных.

Исследование показало, что сейчас ищут работу 19% ответивших. По мнению респондентов, в сегодняшних условиях проще всего будет найти работу в сфере услуг – 17%, среди рабочего персонала – 16%, в ИТ – 14%, продажах – 10%, промышленности – 10%, транспортной отрасли – 4%, розничной торговле – 4%.

Теги: Опрос

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