Самарский Профсоюз работников здравоохранения подвёл итоги первого полугодия

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Сегодня состоялась рабочая встреча министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова с председателем Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрием Колесниковым и председателем Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяной Сивохиной.



Татьяна Сивохина представила промежуточные итоги деятельности областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ за 1 полугодие. Особое внимание было уделено результатам правозащитной работы, эффективности оказываемой социальной поддержки членам профсоюза, а также успешной реализации социальных проектов.



"Мы продолжаем совершенствовать образовательную программу для избранных в этом году лидеров первичных профсоюзных организаций всех учреждений здравоохранения Самарской области. Программа направлена на формирование практических знаний и навыков эффективного управления первичными профсоюзными организациями, грамотного выстраивания системной работы по профилактике профессионального и эмоционального выгорания медицинских работников, а также на существенное повышение правовой защищенности членов профсоюза", - отметила Татьяна Сивохина.



Андрей Орлов высоко оценил роль профсоюзной организации в деятельности медицинских учреждений региона.



"Весомый вклад профсоюзная организация делает в формирование корпоративной культуры среди работников системы здравоохранения, помогая нашему дружному медицинскому сообществу быть ещё сплоченнее. Меры соцподдержки помогают в улучшении социально-экономического положения медицинских работников, а образовательные программы и участие в конкурсах способствуют профессиональному развитию", - подчеркнул министр.



Дмитрий Колесников отметил высокую эффективность работы Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, которая была подтверждена значительными достижениями в различных профессиональных конкурсах. Среди наиболее значимых успехов организации были отмечены победы в престижных конкурсах: «Лучший уполномоченный по охране труда», «Лучшая информационная работа первичной профсоюзной организации» и «Молодой профсоюзный лидер – 2025», а также проекты профорганизации получили финансовую поддержку по итогам конкурса грантов Федерации профсоюзов Самарской области. Кроме того, две первичные профсоюзные организации стали призерами в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация», что свидетельствует о системном подходе к развитию профсоюзного движения в регионе. Дмитрий Геннадьевич подчеркнул, что все эти достижения в совокупности способствуют повышению престижа медицинских профессий в регионе, что является крайне важным фактором для привлечения и удержания квалифицированных кадров в системе здравоохранения Самарской области.

Фото: минздрав СО