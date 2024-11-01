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Самарская областная научная библиотека приглашает на открытые встречи проекта «Интеллектуальная среда»

1 ноября 2024 11:49
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Самарская областная научная библиотека приглашает на открытые встречи проекта «Интеллектуальная среда»

В ноябре 2024 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда». Гостей библиотеки ждут рассказы о психологии, экологии, культурологии и философии.

18+

«Рассеянные умы, или СДВГ 2.0 (перезагрузка)».
 6 ноября в 18:30

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности» – такой диагноз в последнее время всё чаще и чаще получают дети и взрослые, которые обращаются к специалистам, жалуясь на свою неспособность сконцентрироваться на повседневных делах. Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва Наталья Липина поделится с участниками встречи причинами развития этого синдрома, а также расскажет о том, как превратить СДВГ в источник креативности, нестандартного мышления и изобретательности.

Презентация книги «Человек против окружающей среды. Ландшафты Великой войны в Восточной Европе». 13 ноября в 18:30

Первая мировая война стала не только трагедией для участников-людей. В гуще конфликта оказались еще животные и растения, а боевые действия повлияли и на землю, и на воду. Коллективная монография – это первая попытка в отечественной историографии поставить вопрос об экологическом измерении Великой войны. Книгу самарской публике представят специалисты Самарского университета им. С.П. Королёва – кандидат исторических наук, декан исторического факультета Ярослав Голубинов и кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Юлия Жердева.

«Национальный характер: миф или реальность?»
  20 ноября в 18:30

Если все люди разные, то можно ли обобщать какие-либо стереотипные черты в характере целого народа? Многим известны смешные истории, которые начинаются примерно, как «…встречаются как-то американец, японец и русский…», а заканчиваются довольно предсказуемым образом. Национальный характер оказывается ключом к пониманию психологии народа и отдельной личности. При этом сохраняются вопросы: случайны ли особенности национального характера и даже национального темперамента? Можно ли найти истоки их формирования? Какие доказательства существования национального характера можно считать строго научными? Об этом и многом другом расскажет Марина Мышкина, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Самарского университета им. С.П. Королёва.

«Про служение…». 27 ноября в 18:30

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и технологии социальной работы Самарского университета им. С.П. Королёва Людмила Куриленко расскажет о содержательных гранях понятия «служение». Какие люди делают страну и мир вокруг себя лучше? Об этом поговорим на встрече!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 

Теги: Мероприятия

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