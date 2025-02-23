Самарец лишился денег, пытаясь купить кроссовки онлайн

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В отдел полиции по Ленинскому району Управления МВД России по городу Самаре с заявлением о хищении денежных средств обратился мужчина 1976 года рождения.

Заявитель рассказал, что в одной из социальных сетей увидел рекламный пост со ссылкой на интернет-магазин, на странице которого было закреплено объявление о продаже двух пар брендовых кроссовок по цене одной. Связавшись с "менеджером" магазина самарец узнал, что обязательным условием покупки обуви по привлекательной акции является полная предоплата. Переведя почти 17 тысяч рублей на счет, указанный собеседником, мужчина стал ожидать доставку. Однако, обувь так и не доставили, а номер телефона, по которому мужчина общался с представителем магазина, оказался "вне зоны доступа сети". Возбуждено уголовное дело.