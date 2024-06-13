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Раненный в ДНР журналист Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно

13 июня 2024 19:51
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Журналист НТВ Валерий Кожин скончался.

Раненый в ДНР корреспондент НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ.

"Алексей Ивлиев прооперирован и стабилен", - говорится в сообщении.

Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу. Позднее мэр Горловки сообщил, что журналист НТВ Валерий Кожин скончался.

 

Фото:   AO "Телекомпания НТВ"

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