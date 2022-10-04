Полицейские и общественники Жигулевска присоединились к экологическому субботнику «Зеленая Россия»

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Ежегодно сотрудники полиции Самарского региона совместно с представителями общественных советов при территориальных ОВД принимают участие в озеленении территории областного центра в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

Так, накануне сотрудники О МВД Жигулевска вместе с представителем общественного совета при территориальном органе внутренних дел Надеждой Самойловой и волонтерами Дома молодежных организаций на территории городского парка высадили еловую аллею, символизирующую память о павших в борьбе с фашизмом.

«Сотрудники полиции ежегодно принимают участие в субботниках в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», которая проводится с целью объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, экологического и патриотического воспитания» - рассказал и.о. начальника дежурной части капитан полиции Владимир Белев.

Представитель общественного совета при территориальном органе внутренних дел Надежда Самойлова отметила, что у каждого из присутствующих на мероприятии теперь есть свое, особое дерево, правда, пока еще маленькое. В скором времени оно подрастет и станет украшением территории парка и доброй памятью на многие годы, как деревья по соседству, посаженные много лет назад.

Полицейские, в свою очередь, резюмировали, что они с большим удовольствием не только поучаствовали в облагораживании территории своего региона, но и показали другим положительный пример бережного отношения к природе.

Фото: ГУ МВД СО