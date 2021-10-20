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Погорельцы из Борского района заселяются в новые дома
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Погорельцы из Борского района заселяются в новые дома

20 октября 2021 23:49
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14 семей, которые потеряли единственный дом, получили сертификаты на приобретение нового жилья.

В результате природных пожаров в августе этого года в селе Гвардейцы и поселке Немчанка Борского района сгорели 24 жилых дома. По поручению губернатора Дмитрия Азарова пострадавшим была оперативно оказана поддержка. 14 семей, которые потеряли единственный дом, получили сертификаты на приобретение нового жилья, шесть семей уже вселились в новые дома и квартиры, еще шесть находятся в процессе оформления сделок. Две семьи - в стадии выбора нового дома, сообщает sova.info.

Когда случился пожар, первостепенной задачей, которую поставил перед министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области глава региона Дмитрий Азаров, было оказание адресной помощи каждому пострадавшему.

В первые дни после пожара всем пострадавшим семьям было выплачено по 100 тыс. на приобретение предметов первой необходимости, еще по 10 тыс. рублей получил каждый член семьи на экстренные нужды.

На решение жилищного вопроса погорельцев из бюджета Самарской области было выделено более 28 млн рублей. Тем, кто потерял единственный дом, выдали сертификаты на приобретение нового жилья. А если сгоревший дом использовался как дача, его владельцы получили единовременную выплату в размере 650 тыс. рублей - эти средства они могут потратить на улучшение жилищных условий.

Свой единственный дом потеряли 14 семей, шесть из них уже приобрели жилье, шесть оформляют сделки, две семьи еще выбирают новое место жительства. Как рассказала начальник территориального отдела Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики региона Светлана Елхимова, выбор жилья осуществляют сами пострадавшие.

- Люди селятся там, где они хотят: кто-то в райцентре, кто-то решил переехать в другой район области. Есть семьи, которые, получив выплату, купили жилье в Самаре, - перечислила она.

У жительницы села Борское Лилии Прокопцовой сгорел родительский дом в селе Гвардейцы. На протяжении трех десятков лет в этом доме жил ее отец Николай Григорьевич Демичев - бывший шахтер и ветеран труда. Помимо комфортабельного дома, в который пенсионер вкладывал все свои силы, хозяйство включало участок в 40 соток земли, надворные постройки, большой сад и огород, за которым он с любовью ухаживал.

" Дом сгорел, дедушка наш остался на улице. Он получил ожоги ног, поэтому ходит с трудом, опираясь на костыль", - рассказала Лилия Прокопцова.

По словам дочери, старик все еще пребывает в шоке, но уже понемногу отходит от трагедии. Улучшению его самочувствия способствует переезд в двухкомнатную квартиру, которую семья приобрела в селе Борское неделю назад.

"Нам выдали сертификат на 1,3 млн рублей, благодаря чему мы приобрели для отца квартиру на ул. Ленина в доме № 78. Две комнаты с качественным ремонтом - светло, тепло, уютно. На 100 тысяч рублей, выделенных сразу после пожара, отцу купили холодильник, стиральную машину, телевизор, посуду, новую одежду и обувь, - перечислила дочь. - Я до сих пор не могу поверить в то, что помощь была оказана столь оперативно и сейчас мы находимся в такой прекрасной квартире. Случилось горе, но мы не остались с ним наедине. Нам очень помог губернатор, а также местные власти и волонтеры. Хотим выразить им сердечную благодарность".

По словам Лилии Прокопцовой, земельный участок, на котором стоял дом, расчистили трактором, сейчас там ровное поле, но семья рассчитывает, что когда-нибудь хозяйство будет восстановлено внуками и правнуками и на этом месте снова будут цвести сады.

 

Фото: Юлия Рубцова/СОВА

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