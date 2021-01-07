По Самаре катается троллейбус с новогодней елкой в салоне

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Управляет транспортом Снегурочка, а билеты выдает Дед Мороз.



В Самаре в новогодние каникулы украсили не только общественные пространства, но и транспорт. Так, праздничную атмосферу создали в троллейбусе № 15. В салоне развесили гирлянды, а еще установили самую настоящую елку. В роли кондуктора там - Дед Мороз, а в качестве водителя - Снегурочка.



- Ехала сегодня в 15-м троллейбусе и улыбалась, как маленькая девочка. Я как будто очутилась в новогодней сказке: за рулем улыбчивая Снегурочка, которая раздает детям конфеты, а билеты выдает Дед Мороз. В салоне даже играет новогодняя музыка, - поделилась одна из горожанок.



Праздничный троллейбус уже второй день активно обсуждают в социальных сетях. По словам самарцев, подобная атмосфера дарит ощущение праздника и поднимает настроение. Они оценили задумку сотрудников ТТУ и поблагодарили их за такой подарок.



К слову, в Самаре есть и другие праздничные маршруты. Ранее Деда Мороза и Снегурочку можно было увидеть в трамвае № 5. Также зимний волшебник с внучкой частенько катается на автобусе № 34 - его легко узнать по синему цвету кузова, сообщает Сова.инфо.

Фото: Светлана Юрченко / Самара life / vk.com