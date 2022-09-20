По 28 сентября в Самарской области пройдет Подготовительный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

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С 19 сентября по 28 сентября в Самарской области пройдет Подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в очно-дистанционном формате.



Соревнования состоятся в городах Самарской области (г. Самара, г. Тольятти, г. Нефтегорск) на базе 16 образовательных учреждений, в которых от Самарской области примут участие 57 участников по 36 компетенциям в трех возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты.



Соревнования в очно-дистанционном формате предусматривают организацию площадок проведения в регионе проживания участника и Центра управления соревнованиями в Москве. К участию допущены участники, прошедшие отборочный этап в 2021 году, а также победители региональных чемпионатов 2022 года.



«Чемпионат «Абилимпикс» является эффективным способом трудоустройства, – считает первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Но здесь участники не только решают вопросы своей занятости и стремятся к победе, они доказывают, что люди с инвалидностью на равных с остальными участвуют в жизни общества и являются профессионалами своего дела».



Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал конкурса 2021 года, который должен был состояться в Москве, перенесли на 2022 год. В связи с этим в текущем году в Национальном чемпионате «Абилимпикс» принимают участие победители региональных конкурсов не только этого, но и прошло года.



«Из-за нестабильной ситуации, связанной с коронавирусом, было принято решение ограничить количество участников соревнований в Москве, - рассказывает исполняющий обязанности руководителя Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук. - Поэтому часть конкурса пройдет в очном, часть – в очно-дистанционном формате. В 2020 году Национальный чемпионат прошел полностью в дистанционной форме, опыт приобрели. Так что, уверены, что и в этом году с поставленными задачами справимся».



В региональном чемпионате Самарской области 2021 года приняли участие 271 человек по 33 компетенциям, из них 32 из списка Национального чемпионата и 1 – региональная. 18 участников региона получили право участия в Национальном чемпионате 2022 года, в том числе – 8 участников по основным компетенциям, 10 участников – по дополнительным.



Соревнования в очно-дистанционном формате в Самарской области завершатся 28 сентября.



«Абилимпикс» – это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Начиная с 2015 года в нашей стране конкурсы проходят ежегодно, Центры развития движения «Абилимпикс» открыты во всех 85 регионах России.



В 2022 году VII и VIII Национальные чемпионаты «Абилимпикс» пройдут в объединенном формате. Соревнования будут проводится в очном и очно-дистанционном форматах по 79 компетенциям. Из них по 39 компетенциям – с 19 по 29 сентября в очно-дистанционном формате на площадках регионов, а конкурс по 40 основным компетенциям пройдет с 28 по 31 октября на основной площадке МВО «Манеж» (Гостиный двор) и дополнительных площадках образовательных организаций Москвы. В Подготовительном этапе Национального чемпионата примут участие более 3 000 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации.

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Информационная справка:

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».



Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.



За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.



АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и студенческие экспедиции «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.



В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 25 регионах страны создано более 50 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.