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Дмитрий Азаров, открывая традиционное совещание, вместе с коллегами почтил память сограждан, погибших во время ударов ВСУ по рынку в Донецке и другим городам республики.
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Оперативное совещание в областном Правительстве началось сегодня с минуты молчания

22 января 2024 17:27
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Дмитрий Азаров, открывая традиционное совещание, вместе с коллегами почтил память сограждан, погибших во время ударов ВСУ по рынку в Донецке и другим городам республики.

Дмитрий Азаров, открывая традиционное совещание в областном Правительстве, вместе с коллегами почтил память сограждан, погибших во время ударов ВСУ по рынку в Донецке и другим городам республики.

"Как вы знаете, в результате очередного злодеяния киевского режима погибли наши сограждане. Под артиллерийским огнём оказалась Донецкая народная республика, города Донецк, Макеевка, Горловка. Десятки мирных граждан России погибли в результате этого военного преступления. Предлагаю почтить память погибших сограждан минутой молчания", - сказал Дмитрий Азаров.

Пожар на Кировском рынке локализован, объявлена ликвидация открытого горения - об этом губернатору Дмитрию Азарову во время оперативного совещания доложил врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов.

По его информации, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. К ликвидации пожара привлечены 173 человека и 58 единиц техники, а также дополнительные силы: пожарный поезд со станции Кинель и 4 бойлера от самарских коммунальных систем.

"Надо подробно еще раз изучить ситуацию в плане точек водоснабжения. Знаю, что глава города Елена Владимировна Лапушкина лично выезжала. В том числе эти вопросы городскими властями необходимо оперативно отработать", - акцентировал внимание глава региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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