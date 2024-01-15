Я нашел ошибку
Главные новости:
Все больше медработников становятся участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Более 1000 медработников региона получили соцподдержку
В последние два дня пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали на тушение горящих автомобилей.
МЧС СО: соблюдaйте правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля
Всего на территории области будут оборудованы 70 купелей (25 на водоемах, 45 при храмах) и 75 пунктов обогрева. В том числе в Самаре одна купель на Волге на Полевом спуске и 4 – при храмах.
В Самаре 15 января рассказали о местах проведения Крещенских купаний
Сейчас пристальное внимание ресурсной организации направлено на посёлок Толевый в Железнодорожном районе.
В мороз и стужу: за неделю «РКС-Самара» устранили больше 30 повреждений на водопроводных сетях
Всего на победу в первом конкурсе 2024 года претендовало более 10 тыс. общественных инициатив из 88 регионов.
Объявлены результаты первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов: самарские НКО снова в лидерах
К уборке улиц города в ночную смену было привлечено 188 единицы техники и 130 дорожных рабочих.
За прошедшие сутки с улиц Самары вывезли более 2400 тонн снега
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
16 января в Самарской области небольшой снег, метель, до -8°С
Реализация проекта заняла три года. Общие инвестиции составили 137,6 млн рублей.
«Тольяттиазот» реализовал инвестпроект по химводоочистке
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
-1.26
EUR 96.75
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард
Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"
Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Объявлены результаты первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов: самарские НКО снова в лидерах

15 января 2024 15:11
99
Всего на победу в первом конкурсе 2024 года претендовало более 10 тыс. общественных инициатив из 88 регионов.

Объявлены результаты первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов. Самарская область заняла 3 место по объему финансирования проектов-победителей из средств фонда и 4 место по количеству одобренных проектов. Всего на реализацию 60-ти социальных проектов самарских НКО будет направлено 175,7 млн рублей (третье место после Москвы и Санкт-Петербурга).

Самарская область традиционно является одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах. Всего с 2017 года некоммерческие организации Самарской области получили грантовую поддержку от президентских фондов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,5 млрд рублей. «Внимание Президента страны к инициативам людей, вне всякого сомнения, сама деятельность фонда, который создан по поручению Президента, эту активность год от года не просто поддерживает, а даёт новые импульсы. Именно так мы строим работу и здесь, на территории Самарской области: мы вместе заинтересованы в их успешной реализации - это всё на благо людей, жителей Самарской области, на благо нашей родной земли», - сказал на встрече с представителями НКО Глава региона.

Всего на победу в первом конкурсе 2024 года претендовало более 10 тыс. общественных инициатив из 88 регионов. Победителями конкурса стали 1559 некоммерческих организаций, среди них и проекты, которые будут осуществлены на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На их финансирование будет направлено 4,4 млрд рублей из средств фонда. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на сумму 3,9 млрд рублей.

Из Самарской области наибольшую поддержку получили проекты, направленные на охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, активного долголетия, на поддержку материнства, отцовства и детства, а также на образование и просвещение подрастающего поколения, социальное обслуживание и защиту граждан. Несколько проектов получили поддержку на развитие внутреннего туризма среди детей и молодежи.

Так, например, региональное отделение ВОРДИ продолжит реализацию проекта по социальной, творческой и трудовой реабилитации детей-инвалидов и социальной занятости молодых инвалидов, нуждающихся в сопровождении, для улучшения качества жизни их семей и интеграции в общество – «Комплексный центр для семей с детьми и взрослыми с инвалидностью - территория возможностей». Социальный центр помощи и поддержки «Семь рукопожатий» в рамках проект «Души Цвета Покажем: особая мама» поможет мамам детей-инвалидов в сохранении психоэмоционального и физического здоровья. На профилактику и коррекцию синдрома эмоционального выгорания у женщин направлен еще один проект, получивший поддержку фонда, - «Мамы как пуговки: на них все держится!». В Тольятти будет реализован проект по приобщению к физической активности школьников 7-9 классов через регулярные занятия новым видом спорта – флаинг-диском. Общественная организация «Свежий ветер» продолжит реализацию проекта «БлагоДарю». Это проект по оценке экспертов фонда попал в 100 лучших проектов, реализованных до конца 2022 года. Теперь волонтеры проекта не только собирают одежду и передают ее нуждающимся, но и ремонтируют в мастерской «Доброкомбинат», чтобы подарить вещам вторую жизнь.

С 1 февраля по 15 марта 2024 года начнется прием заявок от общественных организаций на следующий конкурс. Подробнее на сайте фонда.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К уборке улиц города в ночную смену было привлечено 188 единицы техники и 130 дорожных рабочих.
15 января 2024, 14:56
За прошедшие сутки с улиц Самары вывезли более 2400 тонн снега
К уборке улиц города в ночную смену было привлечено 188 единицы техники и 130 дорожных рабочих. ЖКХ
79
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
15 января 2024, 14:47
16 января в Самарской области небольшой снег, метель, до -8°С
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы. Экология
95
В прокуратуре Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 302-й годовщине образования прокуратуры России.
15 января 2024, 14:29
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры Самарской области с профессиональным праздником
В прокуратуре Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 302-й годовщине образования прокуратуры России. Общество
123
В центре внимания
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
227
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства.
14 января 2024  11:23
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства
905
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
13 января 2024  13:47
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
984
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
13 января 2024  10:53
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
838
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
13 января 2024  10:10
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
888
Весь список