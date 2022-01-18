Я нашел ошибку
Главные новости:
Одна из основных целей Климатической стратегии – снижение Сбером до 2023 года выбросов парниковых газов.
Сбер принял Климатическую стратегию 2023
Сейчас на территории Самарской области в рабочее время функционируют контакт-центры на базе медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.
Жители Самарской области смогут получать консультации по COVID-19 по телефону в круглосуточном режиме
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
В Самарской области ожидается метель 
В Самаре за сутки заболели 75 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях).
Крещение Господне: история, смысл и традиции праздника
Министр напомнил о важности противоэпидемических мероприятий и вакцинации.
Армен Бенян рассказал о готовности региона к новой волне заболеваемости COVID-19
Тело женщины нашли при тушении крупного пожара на Барбошиной поляне в Самаре
Тело женщины нашли при тушении крупного пожара на Барбошиной поляне в Самаре
В Самарской области изменили COVID-правила
В Самарской области изменили COVID-правила
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
0.27
EUR 86.86
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

О наличии сертификата вакцинации пишет в своем резюме каждый пятый житель Самары

18 января 2022 10:57
192
О наличии сертификата вакцинации пишет в своем резюме каждый пятый житель Самары

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как за 1,5 месяца изменилось число вакансий и резюме с отметкой о QR-коде. Проанализировали 1,1 млн открытых вакансий и 3 млн активных резюме.

В Самаре в 3,2% вакансий содержится требование о наличие сертификата вакцинации от COVID-19. Это на 1,5% выше чем в ноябре 2021 года, тогда показатель был равен 1,7%. В 1,4% вакансий в городе указывается готовность от кандидата сделать прививку, что на 0,4% выше ноября 2021 года. Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19 увеличилась на 4,9% и равняется 21,2%. Ещё 1,5% соискателей сообщили в своих анкетах на онлайн-платформе, что готовы привиться или проходят вакцинацию в текущий момент, что на 1,6% ниже ноября 2021 года.

В целом по стране за 1,5 месяца вакансий с требованиями к наличию сертификата о прививке от коронавируса стало больше на 0,5 п.п. Активных резюме с отметкой о QR-коде — на 4,2 п.п.

Регионы исследования: Россия, все округа
Время проведения: 14 января 2022 г.
Исследуемая совокупность: опубликованные за месяц вакансии и резюме (открытый и закрытый доступ)
Объем выборки: 1,1 млн вакансий, 3 млн резюме

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области изменили COVID-правила
18 января 2022  13:56
В Самарской области изменили COVID-правила
127
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
18 января 2022  11:13
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
204
На км 1034 — км 1194 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области введено временное ограничение движения
18 января 2022  10:12
На км 1034 — км 1194 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области ограничили движение
239
17 января 2022  23:37
В Самарской области всерьез взялись за долгострой
280
Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.
17 января 2022  15:22
Дмитрий Азаров передал 30 новых машин медицинским бригадам помощи больным COVID-19
504
Весь список