О наличии сертификата вакцинации пишет в своем резюме каждый пятый житель Самары

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как за 1,5 месяца изменилось число вакансий и резюме с отметкой о QR-коде. Проанализировали 1,1 млн открытых вакансий и 3 млн активных резюме.

В Самаре в 3,2% вакансий содержится требование о наличие сертификата вакцинации от COVID-19. Это на 1,5% выше чем в ноябре 2021 года, тогда показатель был равен 1,7%. В 1,4% вакансий в городе указывается готовность от кандидата сделать прививку, что на 0,4% выше ноября 2021 года. Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19 увеличилась на 4,9% и равняется 21,2%. Ещё 1,5% соискателей сообщили в своих анкетах на онлайн-платформе, что готовы привиться или проходят вакцинацию в текущий момент, что на 1,6% ниже ноября 2021 года.



В целом по стране за 1,5 месяца вакансий с требованиями к наличию сертификата о прививке от коронавируса стало больше на 0,5 п.п. Активных резюме с отметкой о QR-коде — на 4,2 п.п.



Регионы исследования: Россия, все округа

Время проведения: 14 января 2022 г.

Исследуемая совокупность: опубликованные за месяц вакансии и резюме (открытый и закрытый доступ)

Объем выборки: 1,1 млн вакансий, 3 млн резюме