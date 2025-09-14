«Нова» - победитель международного турнира по волейболу

96

В Сербии в городе Крагуевац завершился предсезонный турнир по волейболу «Легенды Раднички» с участием сербских клубов и «Новы» из Самарской области.

Это не первый опыт международных соревнований для команды из Самарской области. В марте «Нова» играла на турнире в ОАЭ, где в соревнованиях участвовали итальянские, французские, белорусские и арабские команды.

По ходу турнира в Сербии новокуйбышевцы обыграли «Црвену Звезду» - 3:0 (25:20, 25:16, 25:17) и «Раднички» - 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:13) и стали победителями соревнований!

Фото: минспорта СО