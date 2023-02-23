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Находясь в зоне СВО, Дмитрий Азаров вручил командарму Андрею Колотовкину Почетный знак Дмитрия Устинова

23 февраля 2023 19:22
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«Мы эти награды выпустили в честь наших великих земляков – уроженцев Самарской области», – подчеркнул губернатор.

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в зоне проведения специальной военной операции, чтобы встретиться со своими земляками, которые стоят на защите Родины. Глава региона поздравил с праздником бойцов ряда подразделений Армии и самарских росгвардейцев, которые выполняют задачи в зоне проведения СВО. Кроме того, губернатор передал командованию новую партию необходимой техники и спецсредств, а также совместно с Минобороны РФ организовал проведение телемоста военнослужащих с их родными и близкими.

Находясь в зоне СВО, глава региона вручил командующему 2 Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрею Колотовкину Почетный знак Дмитрия Устинова. Эта региональная награда, а также еще два Почетных знака – Нестора Постникова и Николая Семенова, – были учреждены по инициативе Дмитрия Азарова в конце прошлого года. «Мы эти награды выпустили в честь наших великих земляков – уроженцев Самарской области», – подчеркнул губернатор.

Почетный знак Дмитрия Устинова вручается военнослужащим, а также сотрудникам органов внутренних дел, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии, сотрудникам других федеральных органов исполнительной власти, выполняющим задачи по обеспечению безопасности государства, и иным гражданам за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, а также гражданам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности Самарской области.

«Дмитрий Федорович – это легендарный Министр оборонной промышленности СССР, человек, который в кратчайшие сроки в жесточайших условиях агрессии со стороны фашистской Германии смог создать заново оборонную промышленность нашей страны, обеспечив вооружение боеприпасами нашу победоносную армию. Сегодня вручается первая такая награда, уверен, абсолютно заслуженно командующему нашей родной армии Андрею Владимировичу Колотовкину, – отметил глава региона. – Его мужество, профессионализм, его умение достигать поставленных задач и бережно относиться к личному составу уже вписало его имя в историю нашей земли».

«Спасибо, Дмитрий Игоревич, спасибо, дорогие земляки за такую награду. Буду с честью и достоинством выполнять свой воинский долг, – обратился командующий 2 Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин. – Хочу поблагодарить жителей города Самары и Самарской области за помощь, которая оказывается участникам специальной военной операции. Эта помощь для нас неоценима».

Руководитель области поблагодарил земляков, которые сегодня защищают страну, а также тех, кто оказывает поддержку бойцам и их семьям. «Народ и армия едины. И здесь, на передовой, ощущение этого есть в каждом воинском подразделении. Я знаю, что благодаря нашим героям, нашим мужественным землякам, мы решим все задачи, поставленные Президентом страны, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Враг будет разбит, победа будет за нами, мы достигнем всех целей специальной военной операции», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Теги: Дмитрий Азаров

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