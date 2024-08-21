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На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»

6 и 7 сентября во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоится одиннадцатый Кубок КВН Самарской области.

Сегодня КВН — это настоящее движение, объединяющее молодежь всей России, стран ближнего зарубежья, которое помогает создавать условия для самореализации и применения творческого и культурного потенциала представителей подрастающего поколения, а также способствует формированию активной жизненной позиции у молодых людей, обеспечению их социальной адаптации в обществе.

На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок области. В КВН играют школьники, которых объединил «Детский КВН Самарской области». Сотрудники предприятий принимают участие в «Самарской областной лиге КВН трудовой молодежи». А веселые и находчивые студенты, играют в Центральной лиге Международного союза КВН «Самара», Официальной лиге МС КВН «Тольятти», Молодежной лиге КВН «Сызрань», в лиге для студентов ПОО «Молодой специалист».

В этом году Кубок пройдет в два этапа: «КУБОК КВН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ДЕТИ» 6 сентября и «КУБОК КВН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА» 7 сентября. Попасть на мероприятия может каждый житель региона (при наличии мест), для этого необходимо оставить заявку на сайте kvnsamara.ru и получить бесплатный пригласительный билет. Также игру можно будет посмотреть в записи. По итогам Кубка будут подготовлены две телевизионные передачи, которые выйдут в эфире региональных каналов.

КУБОК КВН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ДЕТИ. 6 сентября, 17.30.

В игре примут участие команды-участники телевизионного шоу талантов «Детский КВН» и лучшие команды КВН Самары:

«Перспективочка», Гимназия «Перспектива», г.о. Самара;

«Пятница 13», Школа № 13, г.о. Самара;

«Гармония», Школа № 41 «Гармония», г.о. Самара;

«Спутник», Лицей № 1 «Спутник», г.о. Самара;

«13 шуток», Школа № 13, г.о. Тольятти

«Ровесник», Сборная Москвы и Санкт-Петербурга;

«Матрешка», г.о. Краснодар;

«Осторожно дети», г.о. Снежное, ДНР;

«Нескучный дом», г.о. Карабаш.

Ведущим события станет Чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН «СОК», актер – Александр Волохов.

В игре примут участие команды КВН, представляющие Высшую лигу КВН и Самарскую область.

Ведущим станет Чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН «СОК», актер – Дмитрий Колчин.

Фото: департамент информационной политики СО