На 69-м году жизни умер Борис Моисеев

124

Заслуженный артист России Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщил РИА Новости арт-директор певца Сергей Горох.

"Да, это так. <…> Сегодня в два часа", — сказал собеседник агентства.

Дату церемонии прощания и похорон пока не определили.

Певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Белоруссии. После окончания школы он поступил в Белорусское хореографическое училище, а в 1974 году дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". Через год начал работать в Каунасском государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас".

В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру. Более 30 лет он не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".

В 2010 году Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова