Мир меняют мечтатели вместе с «иВолгой»: открыта регистрация на Окружной форум

75

Открылась регистрация участников на молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Масштабное событие, организованное в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны. Результатами форума станут предложения по развитию Движения Первых в регионах России.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание в рамках форума будет уделяться теме сохранения исторической памяти и укреплению духовно-нравственных основ народа России. Форум становится местом осмысления прошлого и передачи ценностей, важных для будущего страны», – рассказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Форум «иВолга» уже более десяти лет служит важной площадкой для создания воспитательного процесса, в основе которого лежат духовно-нравственные ценности. Благодаря форуму молодые люди воплощают идеи в жизнь, находят единомышленников и создают инициативы на благо своей Родины.

«В этом году в форумах Росмолодёжи примут участие более 5 тысяч участников Движения Первых, в том числе эксперты, наставники и родители. Одна из площадок, которую мы организуем совместно с Движением – форум «иВолга». В прошлом году конкурс на участие в его сменах составил рекордные 20 человек на место. В этом году ожидаем ещё больше заявок. В программе, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, особое внимание мы уделим теме сохранения исторической памяти, ребята смогут лично собрать артефакты в сюжетной игре о подвигах наших Героев. Уверен, что форум позволит участникам разных возрастов получить новые знания, обрести новых друзей, найти вдохновение для реализации своих идей», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Слоган форума – «Мир меняют мечтатели вместе с “иВолгой”» – форум не просто обучает, он формирует новое поколение, готовое к переменам, но с опорой и бережным отношением к прошлому.

Стать ключевой площадкой для развития детей и молодёжи – такую цель ставит перед собой «иВолга». В прошлом году форум объединился с Движением Первых.

«Форум “иВолга” – важная площадка для разработки и развития детских и молодёжных проектов. В прошлом году она стала центром обобщения региональных и федеральных практик Движения Первых, позволила сформировать ряд перспективных инициатив. Уверен, участие наших активистов в программе этого года, позволит добиться ещё более весомых результатов», – поделился Председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Форум объединит молодых людей из разных регионов страны на Мастрюковской поляне в Самарской области. В программе насыщенная образовательная программа, мастер-классы от ведущих экспертов, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

«“иВолга” для Самарской области – это масштабная образовательная и воспитательная площадка, способствующая формированию зрелой и ответственной молодёжи. Здесь молодые люди получат не только знания, но и ценностные ориентиры, позволяющие им выстраивать свою жизненную позицию в духе патриотизма, солидарности и уважения к обществу. Мы придаём большое значение таким событиям, ведь они способствуют формированию активной гражданской идентичности. Важно, что форум говорит с молодыми на современном языке, сочетая традиции и инновации», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Главной задумкой в этом году стало внедрение сюжетно-игровой модели, в которой образовательный процесс становится не теорией, а практикой с элементами погружения, ориентируясь на сохранение исторической памяти нашей страны.

Участники будут распределены по семи профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». В рамках этих профилей молодёжь будет работать над прикладными задачами, изучать историю и биографию выдающихся россиян и разрабатывать коллективную концепцию «мечта молодёжи России».

Одновременно с заявочной кампанией открылась регистрация в Детскую Дирекцию Форума. Участники в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность наравне с организаторами создавать программу мероприятия. В прошлом году участники Детской Дирекции работали во всех направлениях – от логистики до культурной программы, получив бесценный опыт организации крупных событий.

«На протяжении пяти дней участники Детской Дирекции будут находиться за кулисами масштабного события. Ребята получат возможность перенять опыт у профессионалов, будут выполнять первые серьёзные задачи и прочувствуют миссию и смысл, которые вкладывает в форум большая команда. Уверена, что такая возможность вдохновит детей на новые достижения и поможет им стать не только лидерами в своих сообществах, но и настоящими проводниками смыслов в стране», – рассказала директор молодёжного форума ПФО «иВолга» Кристина Гнатюк.

Традиционно участники будут проживать в туристических палатках на территории Фестивального города. На площадке также ежегодно создаётся Инклюзивный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья.

На форуме будет организовано два грантовых конкурса. Первый – конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Второй – Росмолодёжь.Гранты, где у участников будет возможность подать заявку и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей инициативы.

Фото - Пресс-служба Молодёжного форума ПФО «иВолга»

Подать заявку на участие в форуме можно на платформе Росмолодёжь.Форумы до 30 мая. Для тех, кто хочет стать частью Детской Дирекции, отбор продлится до 15 мая по ссылке.