Минкульт СО: куда можно сходить всей семьей для создания предновогоднего настроения

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До Нового года осталось совсем немного. Ощутить атмосферу праздника помогут интересные события в учреждениях культуры. Несколько идей, куда можно сходить всей семьей для создания предновогоднего настроения.



Посетить выставку «Падал прошлогодний снег». 13 декабря в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки будет открыта выставка живописи и графики Константина Норкина. Название выставки — это и привязанность художника ко всему парадоксальному, и приглашение к размышлению о том, что несёт с собой новый год и уносит год уходящий.



Купить подарки на новогодней ярмарке. 14 декабря в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека и галерея «Новое пространство» приглашают на предновогодний арт-торжок. Ставшая традиционной ярмарка изделий и произведений живописцев, графиков, керамистов, эмальеров, скульпторов, дизайнеров и других представителей мира творчества поможет самарцам подготовить эксклюзивные подарки своим родным и близким.



Узнать о символике новогодних праздников. 14 декабря в 16:00 в Музее Модерна пройдет лекция филолога Ольги Поляковой о символике новогодних праздников в повседневной жизни, происхождении праздников и о том, как они отражаются в поэзии Серебряного века.



Зарядиться настроением с помощью музыки. 15 декабря в 14:00 в камерном зале Тольяттинской филармонии прозвучит музыкальная программа «Три кота» по одноимённому мультсериалу - узнаваемые, веселые, добрые песни и мелодии из мультфильма, увлекательные истории о повседневной жизни и приключениях трех маленьких любознательных котят. Расскажут эту историю зрителям мастера художественного слова Ольга и Григорий Бересневы.



Принять участие в семейных чтениях. 15 декабря Самарская областная библиотека для молодежи станет основной площадкой Всероссийской акции «Новогодние семейные чтения вслух. Живая классика» в Самарской области. Семьи–участники проекта выберут литературное произведение и подготовят творческие номера. Специальным гостем площадки станет известный российский актёр театра, кино и телевидения Сергей Перегудов.



Сходить в зоопарк. 20 декабря в 14:00 гостей встретят герои русских сказок - Дед Мороз, Снегурочка и Баба-Яга. В празднике примут участие символы года – змеи: калифорнийская королевская змея, маисовый полоз, обыкновенный удав, королевский питон - их можно будет погладить и загадать желание на новый год. Ребят ждут веселые конкурсы, фотосессия со сказочными героями и прирученными животными зоопарка.



Сходить в театр. 21 и 22 декабря Самарский академический театр драмы им. М. Горького на экспериментальной сцене представит премьеру – сказку для взрослых и детей «Маленький принц» (12+). Новая постановка по философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери побуждает посмотреть на мир глазами ребёнка и сделать удивительные открытия в привычных вещах. «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».



Побывать на премьере мюзикла. 21 декабря в 11:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоится премьера спектакля «Рождественская песнь» по мотивам повести Чарльза Диккенса. Слоган спектакля - «Время побыть в кругу семьи, время прощенья и любви...». О жадности и одиночестве в злобе, добре и милосердии, благодарности и прощении, о том, что для настоящего волшебства нет преград - новый мюзикл театра «СамАрт».

Фото: минкульт СО