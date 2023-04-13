Меры соцподдержки помогли многодетной семье из Исаклинского района

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В нашем регионе проживает более 24 тысяч многодетных семей. По линии министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области семьям с детьми предоставляется 25 мер социальной поддержки, причем эти меры охватывают период с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия.



Большое внимание социальной поддержке семей с детьми уделяет Глава региона Дмитрий Азаров. Глава региона неоднократно подчеркивал, что несмотря на все сложности, в том числе связанные с несправедливыми санкциями в отношении России, все социальные обязательства по поддержке жителей региона, в том числе многодетных семей, выполняются в полном объеме. «Очень надеюсь, что многодетных семей станет больше, а государство будет оказывать постоянную помощь. Уверен, что меры поддержки будут только расширяться», – отмечал Губернатор. За последние пять лет в Самарской области объем бюджетных средств на поддержку семей с детьми вырос почти до 20 млрд рублей.



На помощь семьям направлен и национальный проект «Демография», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.



Одной из семей, кто получает все положенные им меры социальной поддержки, стала многодетная семья Макаровых из села Исаклы. 16 лет назад Елена приехала из Донецка в Самарскую область на свадьбу сестры, а вскоре и сама вышла замуж за Антона. В семье первым появился сын Максим, а потом еще и две дочки — Диана и Мирослава.



Государственная программа «Доступное жилье» и материнский капитал, предоставленный в рамках национального проекта, семье Макаровых помогли переселиться в свой новый дом в Исаклах. Елена работает воспитателем в детском саду, но сейчас находится в декрете по уходу за ребенком, Антон - дирижер в районном центре культуры. Существенным подспорьем для семейного бюджета стали меры соцподдержки, которые Макаровы получают от государства. Среди них ежегодное единовременное пособие к началу учебного года на школьников, ежемесячное пособие на всех детей, компенсация на проезд и пособие на питание школьникам, выплата на детей от 3 до 7 лет, компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг.



«Нам соцзащита компенсирует 50 процентов оплаты коммунального хозяйства, - рассказывает Антон Макаров. - В зимний период это особенно актуально — ведь затраты на содержание дома составляют в среднем 7-8 тысяч рублей, и когда половина возвращается - это очень удобно».



В прошлом году Макаровы оформили и получили семейный региональный капитал в размере 100 тысяч рублей, а с начала этого года оформили ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие) на третьего.



«Без этих мер поддержки было бы нелегко. Например, при рождении 3-го ребенка мы получили выплату в 100 тысяч, которую потратили на покупку всего необходимого для малышки - кроватки, коляски и всех сопутствующих товаров», - признается многодетная мама Елена Макарова.



В настоящее время только в Исаклинском районе проживает более 7 тысяч получателей мер соцподдержки. Основная часть – это, конечно, многодетные семьи, в которых воспитываются более 700 детей.

«Для многодетных семей у нас предусмотрено много выплат: это выплата на третьего и последующего ребенка, ежемесячное пособие, семейный региональный капитал, компенсация оплаты за коммунальные услуги, пособие на питание ребенка в школе и другие. Семьи очень благодарны за действующие меры поддержки», - говорит Светлана Алексеева, инспектор управления соцзащиты по Исаклинскому району ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Северо-Восточного округа».

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