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Константину Головкину и Алексею Солоницыну присвоено звание Почетного гражданина городского округа Самара

31 августа 2023 16:54
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Это решение было принято на заседании гордумы единогласно.

В четверг, 31 августа, состоялось 48-ое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва. В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о присвоение звания Почетный гражданин городского округа Самара Константину Головкину и Алексею Солоницыну.

С инициативой о присвоении Константину Головкину звания Почетного гражданина городского округа Самара выступило Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». Константин Головкин - самарский купец, меценат, художник, археолог, краевед, путешественник. Он являлся гласным Городской Думы, заведовал Самарским городским музеем и работал архивистом Самарского Губархива. Скончался в 1925 году.

Константин Павлович внес значительный вклад в развитие Самары. Он являлся художником-любителем и фактическим основателем Самарской пейзажной школы, организатором кружка самарских художников. Константин Головкин создал первое спортивное общество в городе – речной яхт-клуб, он был участником всероссийских гонок на автомобилях и гонок на моторных лодках на Волге.

Алексей Солоницын - писатель, кинодраматург, член Союза кинематографистов России. С инициативой о присвоении звания выступило Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Алексей Солоницын родился 22 марта 1938 года в городе Богородск Горьковской области, но с 1974 года живёт и работает в Самаре. Самара и местные жители – главные герои произведений Алексея Солоницына. Известные исторические личности и события России, освещаются им через призму истории нашего города и региона. Алексей Солоницын автор более 60 книг, свыше 50 документальных фильмов. Он является многократным лауреатом Всероссийских и Международных кинофестивалей и конкурсов, обладателем государственных премий и наград, в том числе «За труд во благо земли Самарской», заслуженным деятелем культуры Самарской области, известным общественным деятелем, вносящим неоценимый вклад в сохранение и популяризацию русской культуры, истории Отечества, духовное просвещение жителей России и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Решение о присвоение званий Почетный гражданин городского округа Самара Константину Головкину и Александру Солоницыну было принято на заседании Думы единогласно.

 

Фото:   администрация Самары

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