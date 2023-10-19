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Глава Самары поздравила участницу Великой Отечественной Войны, жителя блокадного Ленинграда с юбилеем

В четверг, 19 октября, Глава Самары Елена Лапушкина поздравила участницу Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда Валентину Николаевну Щербакову со 100-летним юбилеем. Встреча прошла с участием родных и близких, друзей и коллег Валентины Николаевны.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова Глава Самары поблагодарила Валентину Щербакову за заслуги в развитии ветеранского движения, активную работу по патриотическому воспитанию граждан в Самарской области и вручила почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения».

Валентина Щербакова родилась 19 октября 1923 года. В 1941 году окончила школу и поступила в медицинский институт. Вскоре вуз эвакуировали, а она осталась с родными в Ленинграде. Валентина Николаевна защищала Родину в тылу вплоть до окончания войны.

В 1945 году, уже после Победы, Валентина Щербакова вышла замуж за офицера и родила двоих сыновей. В 1954 году семья приехала в Куйбышев. Валентина Щербакова преподавала в школе домоводство, работала на детской станции юных техников. Послевоенная деятельность именинницы связана с детьми и их воспитанием. После выхода на пенсию Валентина Щербакова занялась общественной работой, стала членом Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», членом Совета Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Сейчас рассказать о подвигах соотечественников и важности памяти тех времен именинницу часто приглашают на уроки мужества в школах. Несмотря на свой возраст, Валентина Николаевна до сих пор принимает участие в различных патриотических мероприятиях.

«Я хочу пожелать молодежи, во-первых, любить родину, быть ее гордостью, идти только вперед. Во-вторых, учиться, работать, заниматься спортом и вести творческую жизнь», - сказала Валентина Щербакова.

Фото: freepik.com