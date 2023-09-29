Елена Лапушкина сделала заявление по итогам участия Самары в конкурсе «Культурная столица года»

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В четверг, 28 сентября, в Москве состоялась презентация городов-финалистов конкурса «Культурная столица года 2024», а также проектов их развития на следующий год. Напомним, принять участие в конкурсе могли инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 250 тысяч.

Заявка от каждого участника федерального конкурса включала в себя максимально яркий и концептуальный рассказ о прошлом, настоящем и будущем города. Заявка представляет собой портфолио, включающее в себя 12 обязательных пунктов, в числе которых историко-культурное наследие, культурные ресурсы, креативные индустрии, туризм и другие.

По итогу заявочной кампании из 19 участников, в финал вышли 8: Самара, Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, Чебоксары, Чита.

Основная идея презентации – «Самара – просто космос!». Самару неспроста называют «космической», наш город внес огромный вклад в освоение человеком космического пространства. Самарцы и сегодня упорно трудятся, чтобы брать новые космические рубежи. На наших предприятиях создается космическая слава всей страны.

Один из главных символов Самары – ракета-носитель «Союз», вертикально установленный в основании музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Здесь можно увидеть космические аппараты, макеты и схемы кораблей, космическое оборудование, приобрести сувениры и космическую еду. Даже возведенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион напоминает формой космический объект. Ведется строительство Самарского планетария, который станет современным центром научных открытий, достижений космонавтики, астрономии и ракетостроения. Космический код города – не только в профильном образовании, мощном производстве и в туристических маршрутах. В характере города – гостеприимство, дружелюбие, удивительная атмосфера творчества и таланта, стремление добиваться намеченных целей и становиться ближе к звездам.

У нашего города богатое историческое, культурное, архитектурное наследие, традиции, которые складывались здесь веками. Самара с каждым годом преображается, обновляется и благоустраивается, становясь удобнее и комфортнее для жизни и отдыха. Наши музеи и театры, современные арт-пространства и галереи пользуются неизменной популярностью у гостей и жителей города.

Сегодня Самара - это туристический центр притяжения. Самарская область представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Еще 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10. Туристический поток на территории Самарской области в первом полугодии 2023 года составил 1 млн 507 тыс. чел., что на 26 % больше аналогичного периода 2022 года (1 млн 196 тыс. чел.). Наиболее посещаемые города – это Самара, Тольятти и Сызрань.

Презентация о прошлом, настоящем и будущем Самары сопровождалась большим количеством ярких концертных номеров. В презентации были задействованы более 150 человек. Это воспитанники детского музыкального театра «Задумка», артисты Самарского академического театра оперы и балета, Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова, а также другие коллективы и артисты, представляющие многообразие и уникальный культурный код самарского региона. В завершении презентации участники вместе с заслуженным артистом Самарской области, Депутат Самарской Губернской Думы Сергеем Войтенко исполнили песню о Самаре.

«Я приехала с этого конкурса с очень сложным чувством. Прежде всего хочу сказать, что команда Самары выступила более чем достойно. Наш город представлял большой творческий коллектив, который показал разнообразие культурной жизни в городе, наш потенциал и возможности, а главное – желание победить в этом конкурсе. Хочу отметить и другие города, которые также серьезно и креативно подошли к этому конкурсу. Могу сказать, что из того, что я увидела - каждый из этих городов достоин быть культурной столицей», - поделилась впечатлениями Елена Лапушкина.

Однако, радость от участия была омрачена произошедшим «сбоем» в народном голосовании – наш город лишился более 20 тысяч голосов. Этот факт заметили жители, которые активно поддерживали Самару, подключали к участию в конкурсе своих родных и друзей и искренне переживали за итоги голосования. В адрес оргкомитета «Культурной столицы года» были направлены официальные письма, но ответа не последовало.

«К сожалению, на подведении итогов мы так и не получили ответ на вопрос: куда пропали более 20 тысяч голосов, отданных в народном голосовании за Самару. Безусловно, я буду добиваться ответа. Этот вопрос волнует не только меня, но и жителей. В голосование были вовлечены школьники, студенты, волонтеры, мы подключили НКО и другие учреждения. Если это была техническая ошибка, то ее надо было вовремя исправить или хотя бы сказать об этом со сцены, - отметила глава Самары. - Мы очень рассчитывали на то, что конкурс будет прозрачным, открытым, с понятными критериями. Увы, этого не случилось. В дальнейшем мы будем очень крепко думать, насколько надо участвовать в подобных конкурсах».

Фото: пресс-служба администрации Самары