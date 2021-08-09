Донорскую кровь для больных COVID-19 сдадут 120 работников АО «Авиаагрегат»

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11 августа в Самаре пройдет выездная акция «Донорство крови» на территории одного из крупных специализированных предприятий России по производству авиационных шасси – АО «Авиаагрегат».

Предприятия, входящие в состав Союза машиностроителей России, регулярно проводят донорские акции. Каждый раз получается собрать десятки литров крови, спасая тем самым многие жизни. На Авиаагрегате подобная акция проводится в среднем 4 раза в год и насчитывает более 450 участников.

В анонсированной акции донорскую кровь для больных COVID-19 сдадут 120 добровольцев из числа работников предприятия. В мероприятии примет участие председатель комиссии Госдумы по развитию ОПК, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.

Затем он посетит производственные мощности Авиаагрегата. Ознакомится с производственными мощностями и выпускаемой продукцией предприятия.

В завершении состоится награждение лучших молодых специалистов инновационной компании АО «Авиаагрегат». Сотрудники будут отмечены наградами СоюзМаш и благодарственными письмами депутата Госдумы.