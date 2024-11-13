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Заявки на участие в региональном этапе фестиваля принимаются через сайт фестиваля театральноеприволжье.рф.
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До конца приема заявок на фестиваль «Театральное Приволжье» осталось 2 дня

13 ноября 2024 15:46
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Заявки на участие в региональном этапе фестиваля принимаются через сайт фестиваля театральноеприволжье.рф.

15 ноября заканчивается прием заявок на региональный этап окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Фестиваль проходит по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и за пять лет стал одним из самых масштабных по охвату участников – порядка 20 тысяч юных актеров и режиссеров приняли участие в отборочных этапах  прошлогоднего юбилейного сезона.

Насколько в этом году увеличилось количество желающих заявить о себе на театральном поприще станет известно после окончания заявочной кампании, однако, организаторы отметили, что на сегодняшний день Самарский регион входит в пятерку лидеров по количеству  поданных заявок. «Участниками фестиваля из года в год становятся не только начинающие театральные студии, но и уже прославленные самодеятельные коллективы – неоднократные победители прошлогодних сезонов, причем сразу в нескольких номинациях. И это говорит как о высоком уровне наших актеров, так и о престиже и популярности фестиваля в целом», – подчеркнул  организатор регионального фестивального этапа, директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

Заявки на участие в региональном этапе фестиваля принимаются через сайт фестиваля театральноеприволжье.рф.

Напомним, что подавать заявки могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы.

Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри. В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей). По итогам очного этапа жюри определит победителей, призеров и дипломантов регионального этапа фестиваля. Лауреатов (1 места) в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области» жюри будет рекомендовать к участию в окружном этапе фестиваля.

 

 

 

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