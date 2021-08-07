Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»

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В пятницу, 6 августа Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Университеты – центры умного развития регионов», которая состоялась в рамках трека «Вузы как институты развития городов и регионов» проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121», инициированного Агентством стратегических инициатив совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. К открытому разговору в режимах онлайн и офлайн присоединились Губернаторы и ректоры ведущих вузов страны, а также представители бизнес-сообщества.

«Мы поговорим об университете как о драйвере развития региона. Но говорить о будущем регионов было бы неправильно без их лидеров», — начал обсуждение ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Евгений Сженов.

Право открывать дискуссию было предоставлено Дмитрию Азарову. «Дмитрий Игоревич – один из самых активных губернаторов, включенных в повестку науки и образования. И это заметно по успехам региона», — отметил Евгений Сженов.

«Эта дискуссия для каждого губернатора, для каждого региона, университета будет ценна. Мы сможем обменяться идеями, успешными кейсами и взять на вооружение то, что уже реализуется в различных субъектах Российской Федерации», — выразил уверенность Губернатор, предваряя свой доклад.

Говоря о социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня оно немыслимо без использования научно-технологического потенциала высшей школы. Именно поэтому в Самарской области совместно с советом ректоров выстроена модель, в соответствии с которой университеты региона, обладающие уникальными компетенциями в различных областях экономики, областях знаний, являются де факто центрами подготовки и принятия управленческих решений.

«Да, сегодня это еще не является устойчивой моделью, не могу сказать, что она работает на 100%. Но мы к этому стремимся — чтобы в полной мере использовать наработки нашей научной школы и готовить именно там управленческие решения стратегического, а зачастую и тактического характера для реализации в органах исполнительной власти, в Правительстве региона. Такая умная модель управления, на мой взгляд, должна приводить к успеху», — заявил Губернатор.

Поэтому столь важной становится работа по отбору и распространению лучших практик образовательной, научно-исследовательской деятельности вузов. Это безусловно позволит новейшим разработкам быстрее проходить путь от идеи до воплощения. Особенно актуальным это становится сейчас, в год, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Годом науки и технологий.

«И самым главным инструментом этой простой, но очень сложно исполнимой идеи является научно-образовательный центр», — сообщил Глава региона, председатель научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Самарский НОЦ «Инженерия будущего», объединивший 6 субъектов Российской Федерации, 13 регионов России и 54 участника, победил в конкурсном отборе, заняв 1 место и показав лучшие результаты по итогам прошлого года своей работы. Его важнейшая миссия – развитие регионов через научно-технологический прорыв, научно-технологическую деятельность.

«Безусловно, НОЦ объединяет сегодня усилия не только высшей школы, но и индустриальных партнеров. Индустриальными партнерами нашего НОЦа являются как крупнейшие госкорпорации страны, такие как Ростех и Роскосмос, «Российские Железные Дороги», так и небольшие инновационные компании, — рассказал Дмитрий Азаров — И сегодня совместные разработки самарского НОЦа уже меняют мир вокруг нас, не только в Самарской области».

Также Глава региона сообщил о том, что сейчас в регионе активно обсуждается идея создания молодежного НОЦа.

«Благодаря деятельности университетов в рамках научно-образовательного центра меняется подход в различных сферах: от образования до сферы благоустройства в соответствии с новыми трендами, новыми вызовами и запросами, которые подсказывают не только наши ведущие ученые, но и студенты», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В качестве примера разработок НОЦ «Инженерия будущего» Губернатор рассказал о том, как космические технологии меняют работу органов власти.

«Благодаря спутниковой навигации в регионе мы можем проводить ревизию объектов недвижимости, наблюдаем, как используются леса, защищаем их от пожаров и выявляем возгорания на ранней стадии. Ведем активную работу по умному агро, по развитию транспортных логистических систем. Это один пример, который показывает, как сегодня удается менять регион, следуя за умными технологиями», — подытожил Губернатор.

Также о региональных разработках рассказали Губернаторы Хабаровского края, Камчатского края, Глава Калининградской области, ректор Тихоокеанского государственного университета, ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.