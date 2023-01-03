Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области

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Во вторник, 3 января, губернатор Дмитрий Азаров в Москве провел встречу с руководством Минобороны России. Главной темой для обсуждения стала координация действий ведомства и региона в вопросах помощи военнослужащим из Самарской области.

В понедельник, 2 января, Минобороны России подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в Макеевке в результате ракетного удара ВСУ по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России. Среди пострадавших есть жители Самарской области.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что родным Героев будет оказана всесторонняя помощь: «Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку».

Уже утром 3 января Губернатор Самарской области лично встретился с руководством Минобороны России. В ходе этой встречи была достигнута договоренность о полной координации действий министерства и региональных властей.

«Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов. Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также Глава Самарской области сообщил, что уже завтра планирует быть в ростовском госпитале, где проходят лечение наши бойцы.

Сегодня в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани в память о погибших воинах – участниках специальной военной операции прошли мероприятия. Их проведение инициировали общественные организации – «Боевое братство» и женсовет 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.

В областной столице на Площадь Славы почтить память Героев пришли несколько сотен человек: ветераны боевых действий, представители молодежных и общественных организаций, семьи военнослужащих. Здесь состоялась служба по погибшим российским воинам и возложение цветов к Вечному огню.

Как отметила глава женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, в эти дни за наших военнослужащих переживает вся Самарская область.

«Очень много звонков мне поступало от жен военнослужащих и матерей. Пытаемся всех успокоить. Мы вместе, эта беда сплотит нас еще сильнее! Сейчас оказывается психологическая помощь родственникам военнослужащих. На пункт сбора поступает много теплых вещей и продуктов питания. Сегодняшние митинги – это память о героях, погибших в специальной военной операции. Хотим лишний раз подчеркнуть, что мы их помним, никто не забыт: ни они, ни их семьи. Правительство Самарской области делает все возможное, чтобы помочь, как и командование армии. Была на связи со своим мужем (командующий 2-й гвардейской армией, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин). Полк, с которым это случилось, был не в подчинении нашей армии. Имена погибших неизвестны. Но мы на связи с родственниками», – сказала Екатерина Колотовкина.

Фото: пресс-служба правительства СО