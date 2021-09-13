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Для самарцев будут развивать туризм на Урале

13 сентября 2021 09:30
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Для самарцев будут развивать туризм на Урале

Были представлены программы на осень и зиму 2021–2022 года.

В Самаре показали туристический потенциал Свердловской области. Презентация прошла 10 сентября в рамках road-show «Открой Урал». Аналогичные акции в тот же день провели еще в нескольких городах, имеющих прямое авиасообщение с Екатеринбургом.

Прошлым летом турпрофи Самары посетили столицу Урала. Там представители рынка двух регионов обсудили возможности сотрудничества. А 8 сентября в Москве на международном форуме-выставке «ОТДЫХ 2021» подписали соглашение о сотрудничестве между Туристским информационным центром Самарской области и Центром развития туризма Свердловской области.

Уже в статусе партнера представители уральского турбизнеса посетили Самару, где представили лучшие предложения для отдыха в регионе на период осень-зима 2021–2022 года. В презентацию вошли продукты для путешествий — от детских и семейных поездок до активного отдыха, познавательные и событийные программы для знакомства с историей, культурой, промышленным наследием региона, предложения зимнего отдыха на горнолыжных комплексах.

На мероприятии также состоялся work-shop в формате биржи деловых контактов: в неформальной обстановке гости и участники обсудили варианты межрегионального сотрудничества.

Гости презентации поучаствовали в викторине на знание достопримечательностей Свердловской области. Правильно ответивших на вопросы ожидали подарки от Хозяйки Медной горы. Главный приз викторины — путешествие по Свердловской области с размещением на weekend в пятизвездочном отеле Екатеринбурга «Атриум Палас Отель», пишет 63.ру.

Фото: Road-show «Открой Урал»

Теги: внутренний туризм туризм

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