Детская картинная галерея: программа "Ночь музеев - 25"

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17 мая

15.00-20.00 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА В САДУ 3+

Единый билет на детскую программу в саду: 350 руб., дети до 3 лет – бесплатно, семейный билет (до 4 человек) – 1000 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.

15.00-18.30

мастер-классы (6+)

— «Богатыри» - роспись деревянной заготовки акриловыми красками

— «Герои русской истории» - исторические и фантазийные головные уборы и элементы костюма из бумаги

— «Зеркало для героя» - автопортрет (графика, коллаж)

— «Земля, вода, небо» - вымпел в смешанной технике (цветная бумага, маркер)

— «Конь для героя» - смешанная техника (картон, краски, маркер)

— «Брелоки для мальчишек и не только» - роспись деревянной заготовки акриловыми красками

— «Гончарный круг» - мастер-класс от Ростислава Долбина, керамическая студия «Род» (15:15-16:00, 16:15-17:00, 17:30-18:15).

игровая площадка «Старинные игры»: бильбоке, крокет, рыбалка, кольцеброс 3+

арт-зона «Герои русского лубка» (3+) - рисуем все вместе на большом баннере

15.00-20.00

фотозоны (3+)

выставка детских рисунков и керамики (0+)

19.00-20.00

Концерт группы «Black Сoffеe Jazz» 3+

Программа «Страна по имени Детство» - песни и мелодии из мультфильмов и кинофильмов. Вход по единому билету на детскую программу.

Мастер-классы в саду проходят непрерывно с 15.00 до 18.30, участие в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется. Участие в мастер-классе «Гончарный круг» в указанные промежутки времени без предварительной записи, в порядке живой очереди.

ПРОГРАММА В ОСОБНЯКЕ КЛОДТА

16.00-22.30

Выставка «Куйбышев. Трудовая передовая» 6+

Экспозиция посвящена вкладу жителей нашего города в Великую Победу.

Вход: бесплатно

ПЕШЕХОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

«Кто живет на самарских фасадах»

для детей 8-12 лет с родителями

15.00-16.30

Приглашаем юных исследователей вместе с родителями отправиться в квест-путешествие по улицам города! Маршрут от особняка Клодта до площади Революции.

По предварительной записи: 332-43-98

Билет: 200 руб.

Оплата только наличными в кассе особняка. Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (либо любой документ кроме паспорта).

Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ

«Пойдем на площадь!»

для взрослых и детей от 12 лет

18.00-19.30

Прогулка по площади Куйбышева, дореволюционная и советская история площади – события, люди, архитектура.

Билет: vk.cc/cLUjo1

Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (либо любой документ кроме паспорта).

Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА В САДУ 12+

20.15-23.00

Единый билет на вечернюю программу: 250 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.

20.15-21.40 Показ фильма «Картины из жизни братьев Клодтов» из цикла «Неочевидная Самара» и творческая встреча с автором проекта Ингой Пеннер

21.45-22.45 Концерт группы «Волга-Фолк Бэнд» с программой «С чего начинается Родина»

Фото предоставлено пресс-службой Музея