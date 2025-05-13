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Детская картинная галерея: программа "Ночь музеев - 25"

13 мая 2025 16:55
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Тема «Герои».

17 мая
15.00-20.00 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА В САДУ 3+
Единый билет на детскую программу в саду: 350 руб., дети до 3 лет – бесплатно, семейный билет (до 4 человек) – 1000 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.

15.00-18.30
 мастер-классы (6+)
— «Богатыри» - роспись деревянной заготовки акриловыми красками
— «Герои русской истории» - исторические и фантазийные головные уборы и элементы костюма из бумаги
— «Зеркало для героя» - автопортрет (графика, коллаж)
— «Земля, вода, небо» - вымпел в смешанной технике (цветная бумага, маркер)
— «Конь для героя» - смешанная техника (картон, краски, маркер)
— «Брелоки для мальчишек и не только» - роспись деревянной заготовки акриловыми красками
— «Гончарный круг» - мастер-класс от Ростислава Долбина, керамическая студия «Род» (15:15-16:00, 16:15-17:00, 17:30-18:15).
 игровая площадка «Старинные игры»: бильбоке, крокет, рыбалка, кольцеброс 3+
 арт-зона «Герои русского лубка» (3+) - рисуем все вместе на большом баннере

15.00-20.00
 фотозоны (3+)
 выставка детских рисунков и керамики (0+)

19.00-20.00
Концерт группы «Black Сoffеe Jazz» 3+
Программа «Страна по имени Детство» - песни и мелодии из мультфильмов и кинофильмов. Вход по единому билету на детскую программу.

Мастер-классы в саду проходят непрерывно с 15.00 до 18.30, участие в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется. Участие в мастер-классе «Гончарный круг» в указанные промежутки времени без предварительной записи, в порядке живой очереди.

ПРОГРАММА В ОСОБНЯКЕ КЛОДТА
16.00-22.30
Выставка «Куйбышев. Трудовая передовая» 6+
Экспозиция посвящена вкладу жителей нашего города в Великую Победу.
Вход: бесплатно

ПЕШЕХОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
«Кто живет на самарских фасадах»
для детей 8-12 лет с родителями
15.00-16.30
Приглашаем юных исследователей вместе с родителями отправиться в квест-путешествие по улицам города! Маршрут от особняка Клодта до площади Революции.
По предварительной записи: 332-43-98
Билет: 200 руб.
Оплата только наличными в кассе особняка. Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (либо любой документ кроме паспорта).
Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«Пойдем на площадь!»
для взрослых и детей от 12 лет
18.00-19.30
Прогулка по площади Куйбышева, дореволюционная и советская история площади – события, люди, архитектура.
Билет: vk.cc/cLUjo1
Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (либо любой документ кроме паспорта).
Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА В САДУ 12+
20.15-23.00
Единый билет на вечернюю программу: 250 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.
20.15-21.40 Показ фильма «Картины из жизни братьев Клодтов» из цикла «Неочевидная Самара» и творческая встреча с автором проекта Ингой Пеннер
21.45-22.45 Концерт группы «Волга-Фолк Бэнд» с программой «С чего начинается Родина»

 

Фото предоставлено пресс-службой Музея

Теги: Самара

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