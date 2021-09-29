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Четвертый "Яблочный фест" собирает друзей

29 сентября 2021 18:19
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Все желающие, не  зависимо от места жительства, могут активно принять в нем участие.

 «Яблочный Фест» организован плодово-ягодной компанией «Сургутское» и администрацией  Сергиевского района Самарской области. В этом году формат фестиваля смешанный.  Основная часть конкурсов проходит в онлайн-режиме. А это значит, что все желающие, не  зависимо от места жительства, могут активно принять в нем участие.  

16 сентября фестиваль начал свою работу на площадке групп торговой марки «ЯФО»  ВКонтакте https://vk.com/yafogoods и Инстаграм @yafogoods . В рамках ФЕСТа организовали 5  конкурсных номинаций, в которых участники могут проявить свои таланты художников,  кулинаров, рассказчиков и видео операторов, модельеров и рукодельниц. 

Малышей ждет творческий конкурс «ЯФО-РИСОВАШКИ», участие в котором могут принимать ребята в возрасте до 15 лет. Лучшие работы  войдут в выставочную коллекцию «ЯБЛОЧНОГО ФЕСТа», которую  впоследствии увидят жители многих районов Самарской области.  

Все желающие могут рассказать или снять на видео небольшой рассказ о любимой яблоне, с которой связаны теплые воспоминания в номинации «ЯБЛОНЬКА РОДНАЯ». Это может быть даже песня или стихи,  если участник обладает особыми талантами.  

Кулинарам мы решили повысить градус напряженности, предложив конкурс «НЕШАРЛОТКА». Для участия в нем  нужно прислать на дегустацию любые продукты переработки ягод и яблок,  которые могут храниться до весны.  

А для рукодельниц и модельеров мы открываем конкурс «ЯФО-МОДЕЛЬЕР». Надеемся, что яблочно-ягодная тема  вдохновит их на создание украшений, фрагментов костюмов, вышивок и  оформления домашнего текстиля, вязаных изделий и рисунков на шелке и  т.д. 

Главная изюминка нынешнего сезона – конкурс «ЯФО-КРАСА», победители которого, могут стать лицами ЯФО на ближайший год. 

Для финалистов в каждой номинации мы приготовили ценные подарки  и, конечно, много яблок. Кроме того, на всем протяжении фестиваля мы будем запускать челленджы в соцсетях и выбирать самых креативных и талантливых участников,  чтобы пригласить их на финальное торжество. 

Финальная церемония награждения победителей пройдет 6 ноября в новом современном в  Светлодольском «СКДЦ». Там будут представлены лучшие работы конкурсантов, пройдет  дегустация «НЕШАРЛОТОК», самые активные участники челленджа продемонстрируют свои  таланты, пройдет показ моделей, созданных участниками ФЕСТа и выступят творческие  коллективы. 

Впервые "Яблочный фест» прошел в Сергиевске четыре года назад. Он пришелся по душе всем, кто участвовал в нем. Ведь Сергиевск - "Яблочная столица" Самарской губернии. Здесь находятся крупнейшие сады, где выращивают десятки сортов яблок, садовой  земляники, смородины и черноплодной рябины. Благодаря уникальному микроклимату Поволжья ягоды и фрукты обладают неповторимым вкусом и насыщенным ароматом. 

Новая форма фестиваля в режиме онлайн в прошлом году расширила географию участников. В конкурсной программе были работы из Московской области, Санкт-Петербурга и, конечно, со всей Самарской области.

 

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