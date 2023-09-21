Арт-фестиваль «Яркие тени» в с. Ширяево соберет более 250 участников

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22 сентября 2023 г. пройдет Второй региональный арт-фестиваль «Яркие тени» для детей - инвалидов, взрослых с ментальными нарушениями и их семей!

Организатором фестиваля выступает Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов Самарской области (ВОРДИ).

Фестиваль будет проходить при поддержке Правительства Самарской области, а также партнеров: Благотворительный фонд «Образ жизни», Самарский художественный музей, Самарское региональное отделение Союза художников России, Самарский хлебозавод №5, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Площадка фестиваля в удивительном месте Самарской области - историко-музейный комплексе в с. Ширяево традиционно соберет более 250 участников – семей с детьми и взрослыми с инвалидностью из разных уголков нашего региона - Самары, Тольятти, Приволжья и Хворостянки, Отрадного!

Смогут посетить фестиваль и «особые» почетные гости – молодые люди с инвалидностью, проживающие в психоневрологических интернатах.

Насыщенная программа фестиваля «Яркие тени» включает прогулку по Волге; театрализованное представление на территории музея; зоны пленэров от художников Самарского отделения Союза художников России с мастер-классами, где любой участник сможет создать картину или попробовать себя в мастерстве изготовления открытки; локации с различными интерактивными активностями для участников, аквагриммом и художественным косоплетением от волонтеров Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

Каждый участник получит не только массу впечатлений и ярких эмоций, но подарки от партнеров и организаторов фестиваля - Самарский хлебозавод №5, Благотворительный фонд «Образ жизни», РО ВОРДИ Самарской области.

Организатор фестиваля:

Региональное отделение Самарской области Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»

Партнеры: Благотворительный фонд «Образ жизни», Самарский художественный музей, Самарское региональное отделение Союза художников России, Самарский хлебозавод №5, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.