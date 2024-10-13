6 из 10 самарцев всегда проверяют срок годности продуктов питания

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Большинство самарцев проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй — у лекарств, каждый третий — у средств личной гигиены. Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 5%, у медикаментов — 11%, у шампуней — 21%. Приобретая парфюмерно-косметические средства, 52% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 6% никогда этого не делают.



Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (17% против 6% соответственно) или средств личной гигиены (29% против 14%).



Горожане в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.



Время проведения: 4—9 октября 2024 года