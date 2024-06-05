4 июня в Самарской области выявили 22 нетрезвых водителя

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4 июня на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в котором пострадало 9 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 457 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 22 и за нарушение правил перевозки детей – 17. Задержано – 8 лиц за управление транспортными средствами, не имеющими права управления.

Одно из ДТП произошло в Самаре. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 10:00 час. 52-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Volkswagen Taos, двигалась по ул. Владимирская в направлении ул. Коммунистическая. В пути следования, в районе дома №16А, не уступила дорогу пешеходу, двигающемуся по нерегулируемому пешеходному переходу. 22-летняя женщина-пешеход госпитализирована.