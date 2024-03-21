33% самарцев уверены, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

33% самарцев уверены в том, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается. По мнению 14% опрошенных, для повышения уровня зарплаты следует трудиться больше. 9% говорят о переквалификации: освоении других более высокооплачиваемых профессий. Активность, целеустремленность и проявление инициативы — качества, которые приведут к высокой зарплате по мнению каждого десятого опрошенного. По 7% предлагают найти подработку и развивать интеллект, 5% — заняться предпринимательской деятельностью. 3% считают, что следует научиться вести переговоры о повышении зарплаты. 3% считают самым важным в этом вопросе связи и знакомства. Искать источники пассивного дохода и продвигаться по карьерной лестнице предлагают 2 и 1% горожан соответственно. Среди других способов повышения заработка: сменить приоритеты в жизни, полюбить свою работу, мечтать о деньгах, верить в себя, разобраться с личной мотивацией.

Время проведения: 8—20 марта 2024 года