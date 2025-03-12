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12 марта местами по Самарской области ожидается туман

12 марта 2025 09:33
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12 марта местами по Самарской области ожидается туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, с сохранением днем 12.03.2025».

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Будьте внимательны и осторожны!

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