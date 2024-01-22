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Для обучения по образовательным программам международной образовательной зимней школы «Производство и испытание авиационных двигателей» в Самарскую область приедут 18 студентов и один преподаватель из Северо-западного политехнического университета Китая (Northwestern Polytechnical University) - одного из крупнейших в Поднебесной. Китайский вуз специализируется на образовании и научных исследованиях в области авиационной, космической и морской инженерии.

В Самарском университете им. Королёва молодые люди будут вникать в тонкости проектирования и эксплуатации авиационной техники и двигателей летательных аппаратов в рамках одноименной школы.

Помимо образовательной, студентов ждет насыщенная культурная программа. Обучение в рамках зимней международной образовательной школы пройдет с 23 января по 5 февраля.