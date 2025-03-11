Студенты Самарского медколледжа им. Н. Ляпиной вошли в пятерку лучших студентов ПФО

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Около 3 тысяч студентов со всей России приняли участие в региональных отборочных этапах Первого Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей. Он направлен на повышение качества подготовки специалистов среднего звена для здравоохранения.

По результатам заочного отборочного этапа в номинации "Студент года" студенты Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной вошли в пятерку лучших студентов Приволжского федерального округа. Молодые специалисты продемонстрировали практические навыки и прошли компьютерное тестирование.

По специальности«Акушерское дело»:

Семенова Екатерина Андреевна

Светличная Ирина Андреевна

По специальности «Лечебное дело»:

Петрова Анастасия Андреевна

Станкевич Софья Андреевна

Дубинина Яна Андреевна

Малова Кристина Алексеевна

По специальности «Стоматология ортопедическая»:

Мизева Анастасия Владимировна

Широкова Мария Андреевна.

"Для выхода в финал участникам предстоит продемонстрировать свои навыки и умения в очном туре отборочного этапа конкурса. В ближайший месяц студенты из 90 профессиональных образовательных организаций страны встретятся на региональных площадках, чтобы побороться за выход в финал. В ходе соревнований им предстоит защитить проект, найти решение ситуационных задач, а также продемонстрировать свои практические навыки", - отметила руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Галина Богатырева.

Очный тур отборочного этапа конкурса в номинации «Студент года» по специальности «Стоматология ортопедическая» пройдет 17 марта на базе Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной.

Фото: минздрав СО