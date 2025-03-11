Студенты Самарского медколледжа им. Н. Ляпиной вошли в пятерку лучших студентов ПФО

Около 3 тысяч студентов со всей России приняли участие в региональных отборочных этапах Первого Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей. Он направлен на повышение качества подготовки специалистов среднего звена для здравоохранения.
По результатам заочного отборочного этапа в номинации "Студент года" студенты Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной вошли в пятерку лучших студентов Приволжского федерального округа. Молодые специалисты продемонстрировали практические навыки и прошли компьютерное тестирование.
По специальности«Акушерское дело»:
Семенова Екатерина Андреевна
Светличная Ирина Андреевна
По специальности «Лечебное дело»:
Петрова Анастасия Андреевна
Станкевич Софья Андреевна
Дубинина Яна Андреевна
Малова Кристина Алексеевна
По специальности «Стоматология ортопедическая»:
Мизева Анастасия Владимировна
Широкова Мария Андреевна.
"Для выхода в финал участникам предстоит продемонстрировать свои навыки и умения в очном туре отборочного этапа конкурса. В ближайший месяц студенты из 90 профессиональных образовательных организаций страны встретятся на региональных площадках, чтобы побороться за выход в финал. В ходе соревнований им предстоит защитить проект, найти решение ситуационных задач, а также продемонстрировать свои практические навыки", - отметила руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Галина Богатырева.
Очный тур отборочного этапа конкурса в номинации «Студент года» по специальности «Стоматология ортопедическая» пройдет 17 марта на базе Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной.
Фото: минздрав СО