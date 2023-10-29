Школьники из Самарской области стали победителями федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений

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Победителями федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений-2023 стали ученица 5 класса МБОУ школа № 94 г.о. Самара Пушкина Олеся Константиновна (учитель Корнилова Елена Васильевна), ученица 8 класса ГБОУ СОШ с. Кошки м.р. Кошкинский Абдуллаева Милана Руслановна (учитель Харитонова Юлия Александровна), ученица 11 класса ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани Рожковская Елизавета Андреевна (учитель Рудева Ирина Николаевна).

7-8 ноября 2023 года ребята примут участие в торжественных мероприятиях в Москве. Работы победителей будут размещены в сборнике.

Конкурс проводится с 2015 года. Цель всероссийского конкурса сочинений — возрождение написания сочинения как самостоятельной творческой работы.

Сочинения в этом году были посвящены Десятилетию детства в России; Году педагога и наставника; 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского; 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 80-летию победы в Сталинградской битве; 80-летию победы в Курской битве; юбилеям российских поэтов и писателей; 125-летию Государственного Русского музея; 220-летию со дня начала первого русского кругосветного плавания под руководством И.О. Крузенштерна, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Самарской области.

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