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Самарский университет им. Королёва разработал для школьников спецкурс по ракетостроению и космическому программированию

5 февраля 2024 10:58
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Самарский университет им. Королёва разработал для школьников спецкурс по ракетостроению и космическому программированию

За два месяца обучения юные конструкторы и программисты сконструируют и запустят в небо мини-ракеты.

Самарский университет им. Королёва разработал для школьников образовательный спецкурс по ракетостроению и космическому программированию. Пилотная образовательная программа, рассчитанная на учащихся 7-11 классов, будет запущена в университете уже в этом месяце и завершится в апреле. Записаться на эту программу может любой самарский школьник, желающий получить теоретические знания и практические навыки в сфере программирования и конструирования ракет.

В ходе обучения юные конструкторы и программисты, разбившись на команды, под руководством наставников спроектируют, построят и запустят в небо действующие модели ракет, оснащенные необходимой электронной начинкой - приборами, датчиками и т.д. Спецкурс "Программирование и ракеты" поможет школьникам соориентироваться в выборе будущей профессии и получить дополнительные знания для дальнейшего поступления в вуз.

"Наш университет впервые организует такое двухмесячное тематическое обучение школьников. Данная образовательная программа - это не просто обучающие курсы, это настоящее путешествие в мир науки и техники, где каждый сможет прикоснуться к трем ключевым профессиям современности: инженера, программиста и электронщика. Мы поможем школьникам определиться с карьерной траекторией и открыть в себе новые таланты, а также научиться работать в команде", - отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Занятия будут проходить на базе лабораторий университета, по полтора часа дважды в неделю. Возраст участников - от 12 лет. Обучать ребят будут студенты старших курсов и аспиранты. Для проведения занятий в университете был разработан электронный конструктор RaCEboard ("Рейсборд"). Изготовлено уже более 80 комплектов этого конструктора.

“RaCEboard представляет собой набор готовых электронных плат с разъемами, своего рода электронный "лего". Из этих плат можно легко и быстро собирать - как бургер или бутерброд - различные компоненты необходимого бортового оборудования. Например, на плате телеметрии уже есть собранные модули радиопередатчика и спутниковой навигации с соответствующими антеннами. Есть плата микроконтроллера, в который юные программисты будут "заливать" написанные ими варианты программ. Готовая плата питания отвечает за каналы управления сервоприводами и двигателем постоянного тока, а на плате датчиков разместились барометр, акселерометр, гироскоп, магнетометр, линия мультиплексора и выходы различных цифровых интерфейсов. С помощью плат этого конструктора можно собрать электронный "мозг" вашего устройства, будь то модель лунного ровера или робот-манипулятор, действующая модель ракеты или самолета. Это платы со множеством датчиков, отслеживающие состояние вашего устройства и реализующие алгоритм, который вы сами запрограммировали”, - рассказал Антон Полтораднев, разработчик курса "Программирование и ракеты" и конструктора RaCEboard, сотрудник Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва.

RaCEboard позволяет получать данные о местонахождении устройства, определять высоту относительно уровня моря и ориентацию в пространстве, управлять двумя сервоприводами и двигателем постоянного тока, передавать данные по радиоканалу на частоте 433 МГц на расстояние до 5 км, работать с различными внешними устройствами и датчиками. Также заложена возможность использования Wi-Fi и Bluetooth.

Кроме наличия специализированного учебного оборудования в числе несомненных плюсов данной образовательной программы - высокий уровень компетенций Самарского университета им. Королёва в аэрокосмической сфере. Кроме того, по итогам спецкурса школьники смогут принять участие в чемпионате "Воздушно-инженерная школа" - это совместный проект Роскосмоса и МГУ имени М.В. Ломоносова. Самарский университет им. Королёва выступает соорганизатором регионального этапа чемпионата. А также заявиться в проекты, которые реализует Центр экспериментов в космосе Самарского университета им. Королёва.

Источник фото: Самарский университет

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