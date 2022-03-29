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Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке

29 марта 2022 09:09
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Эко-лекторий 30 шагов к природе пройдет в Самарском зоопарке

Самарский зоопарк приглашает всех на новую лекцию "Зоогеография или почему белые медведи не едят пингвинов" от преподавателя Самарского университета, доцента кафедры экологии, к.б.н. Дюжаевой Ирины Викторовны.
На лекции вы узнаете о том, как формировалась фауна разных материков, почему в разных частях света встречаются совсем непохожие друг на друга животные, что такое ареал и почему надо охранять реликтов и эндемиков.
Ждём вас 2 апреля в 14.00.
Стоимость - 300 рублей, студентам биологических факультетов - бесплатно.
Просим записаться на лекцию заранее, количество мест ограничено.
Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-77

12+

Теги: Мероприятия

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