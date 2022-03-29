Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке

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Самарский зоопарк приглашает всех на новую лекцию "Зоогеография или почему белые медведи не едят пингвинов" от преподавателя Самарского университета, доцента кафедры экологии, к.б.н. Дюжаевой Ирины Викторовны.

На лекции вы узнаете о том, как формировалась фауна разных материков, почему в разных частях света встречаются совсем непохожие друг на друга животные, что такое ареал и почему надо охранять реликтов и эндемиков.

Ждём вас 2 апреля в 14.00.

Стоимость - 300 рублей, студентам биологических факультетов - бесплатно.

Просим записаться на лекцию заранее, количество мест ограничено.

Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-77

12+