Два самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

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Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева в этом году расположился на 13 строке рейтинга, а Самарский государственный экономический университет — на 14 строке.

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2019–2024 годов, работающих в сфере экономики и финансов. На первом месте рейтинга экономических университетов находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, занятые в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 200 000 рублей, за год их зарплаты выросли на 20 000 рублей (+11%).

На второй строке уже не первый год — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», средний заработок выпускников которого вырос за год на 15 000 рублей (+9%) и составляет 190 000 рублей в месяц. С третьего на второе место переместился Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Выпускники МГУ за год стали в среднем зарабатывать на 30 000 рублей больше (+19%).

В топ-3 в этом году удалось войти Финансовому университету при Правительстве РФ: средний заработок его выпускников в первые 5 лет после окончания вуза достиг 180 000 рублей в месяц (+25 000 рублей, или 16%).

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева занял 13 строку рейтинга, как и год назад. Зарплаты выпускников-экономистов за год выросли в среднем до 105 000 рублей в месяц (+10 000 рублей по сравнению с прошлым годом). 86% выпускников по окончании обучения остаются работать в Самаре.

Самарский государственный экономический университет занимает в этом году 14 строку рейтинга, поднявшись на 1 позицию. Зарплата выпускников выросла в среднем на 10 000 рублей и составляет сегодня 100 000 рублей в месяц. 90% остаются работать в городе обучения.

Всего в рейтинг экономических вузов SuperJob вошли 57 государственных вузов из 40 городов. В исследовании принимали участие государственные вузы: классические и профильные экономические университеты.

Рассматривались резюме на соискание позиций в сферах экономики, финансов, банковской деятельности, аудита, налогообложения и проч., размещенные не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.