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Более 133 тысяч школьников Самарской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

1 декабря 2022 10:40
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Более 133 тысяч школьников Самарской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», проходившая на образовательной платформе Учи.ру, завершена. Мероприятие организовано при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

«Снижение аварийности на дорогах — задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете ― детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 458 тысяч учащихся 1-9 классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем», ― сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Олимпиада проводится уже третий год подряд и набирает все большую популярность.

 «Мы видим, что олимпиада набирает популярность, помогает юным участникам дорожного движения еще раз закрепить свои знания по правим дорожного движения, повторить как в теории, так и на практике. В этом году, свои знания правил дорожного движения проверили 133 тысячи 547 школьников Самарской области, в прошлом году участников было порядка 100 тысяч», - рассказала Ольга Блохина, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Выполнить задания онлайн-состязания можно было и дома вместе с родителями. Таким образом, мамы и папы могли не только увлекательно провести время с детьми, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а, возможно, и узнать что-то новое.

«Один вопрос у меня занял трудности, но, к счастью, я на него правильно ответил. С какой лучше стороны выходить из машины, непонятно из-за того, что автомобиль был отзеркален и нужно было понять с какой стороны нужно выходить», - поделился Виктор Познышев, ученик 7 класса лицея №1 «Спутник» г. Самара.  По окончании мероприятия участники получили памятные сертификаты, грамоты и дипломы победителей.

«Олимпиада проводится для того, чтобы сделать срез знаний учеников. Тем самым, повысить уровень этих знаний. Трафик увеличивается, скорости растут, дороги становятся комфортнее, качественнее. Это важно, так как сегодня дети пешеходы, а завтра они сядут за руль», - отметил Алексей Степанов, региональный координатор проекта «Безопасные дороги».

Важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет и состояние улично-дорожной сети. С начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах отремонтировано более 3 тысяч участков дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Как правило, в рамках ремонтов рядом со школами, детскими садами, домами творчества обустраиваются пешеходные переходы, модернизируются светофоры, устанавливаются ограждения.

Также в ноябре в нашем регионе по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, традиционно проводится «Месячник безопасности дорожного движения», наряду с целенаправленными рейдовыми мероприятиями ГИБДД, в образовательных учреждениях проходят открытые уроки и занятия, направленные на изучение и закрепление правил ПДД.

Напомним, в этом году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила с 1 по 27 ноября. Ее организаторами выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

 

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