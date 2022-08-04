В Ижевске  будет налажено производство электромобиля Lada - e-Largus

Российский производитель "Автоваз" презентовал прототип электрической версии Lada - e-Largus. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с презентации.
Как уточнили в компании, производство автомобилей семейства Lada Vesta будет перенесено из Ижевска на основную площадку в Тольятти. При этом на ижевском предприятии будет налажено производство электромобиля Lada - e-Largus.
"Завод "Лада-Ижевск" продолжит развиваться. Здесь будет организовано производство инновационного продукта - принципиально новой электрической версии Lada e-Largus (детали проекта будут объявлены дополнительно). На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции", - отметили в компании.
"Автоваз" ожидает выпуска прототипа и опытной партии Lada e-Largus уже в 2023 году, сообщил глава компании Максим Соколов.
Фото: Вячеслав Кидяев/ТАСС