Самарское производство лифтового оборудования развивается с грантовой поддержкой

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Социальные предприятия Самарской области, благодаря грантовой поддержке, реализуют свои проекты развития. Производственный центр «Титан» работает в Самаре уже 30 лет – здесь выпускают лифтовое оборудование. С недавнего времени на производстве изготавливают подъемники для маломобильных групп населения и инвалидов. Социально-значимая деятельность дала право компании получить статус социального предприятия и претендовать на специальные меры поддержки. Условия для бизнеса в Самарской области создаются, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».



В 2022 году владелец и руководитель производства Владимир Сенников обратился в региональный центр «Мой бизнес», прошел обучение, подал заявку на участие в конкурсе грантов и вошел в число победителей.



«Мы подавали заявку на получение статуса социального предприятия. Это дало нам право участвовать в конкурсе грантов. По результатам конкурсных процедур мы стали победителями, получили этот грант и на условиях софинансирования приобрели камеру порошкового окрашивания. Сейчас ее запустили, и она уже участвует в производстве», - рассказал Владимир Сенников.



По словам предпринимателя, обновление оборудования помогло увеличить объемы производства в два раза. В связи с этим предприятие ведет активный набор кадров: здесь требуются маляры, электрогазосварщики, слесари механо-сборочных работ, токари, специалисты КИПиА.



Статус соцпредприятия также дал возможность компании «Титан» оформить микрозайм в Гарантийном фонде по минимальной ставке 1% годовых. По словам Владимира Сенникова, эти средства позволили улучшить техническое оснащение предприятия – приобрести установку по лазерной резке металла.



Всего в Самарской области сегодня работает 205 социальных предприятий. По этому показателю регион входит в первую десятку субъектов страны. Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.



«Для каждой категории предпринимательства мы предусматриваем свои инструменты поддержки, учитывающие особенности и потребности таких предприятий. Особый фокус внимания – на социальные предприятия, которые реализуют социально-значимые проекты, помогают незащищенным категориям граждан», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Для социальных предприятий сегодня действуют льготные микрозаймы, налоговые льготы, образовательные программы и размещение вакансий на специализированном портале.



Получить подробную консультацию по получению статуса соцпредприятия и мер поддержки можно в одном из центров «Мой бизнес» Самарской области.