«ОДК-Кузнецов» и СамГТУ договорились о сотрудничестве

134

17 мая между ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ГК Ростех) и Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) состоялось подписание дорожной карты – плана мероприятий по взаимодействию предприятия с вузом на 2021 год.

В ходе двусторонней встречи управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев и ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков обсудили совместную текущую деятельность и подписали дорожную карту по взаимодействию вуза и двигателестроительного предприятия. Документ описывает план совместной работы на 2021 год.

«Самарский политех представил основные научно-технические разработки, представляющие потенциальный практический интерес для нас. Вуз готовит специалистов по востребованным промышленностью специальностям, и взаимодействие предприятия и вуза поможет обеспечить регион высококвалифицированными кадрами, нацеленными на решение конкретных задач, в том числе, стоящих перед «ОДК-Кузнецов» - одним из крупнейших двигателестроительных производств России», - отметил Алексей Соболев.

«Политех, как и другие вузы, готовит специалистов по государственному образовательному стандарту. Однако предприятиям сегодня нужны некоторые компетенции, выходящие за рамки госстандарта. Мы готовы прислушаться к работодателю и дать студентам те знания и навыки, которые востребованы на практике в конкретной сфере деятельности», – отметил ректор САМГТУ Дмитрий Быков.

Подписанию Дорожной карты предшествовали рабочие встречи сторон, где были определены проектные задачи и сформулированы темы совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В их число вошли интеграция аддитивных технологий в литейное производство, разработка интерактивных технических руководств дополненной реальности и тренажеров виртуальной и дополненной реальности для производственного оборудования, разработка аппаратно-программного комплекса машинного зрения для контроля качества продукции.

Кроме того, на 2021 год запланирована организация практической подготовки студентов СамГТУ и проведение приемной кампании по набору студентов целевого обучения, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вуза на базе учебного центра «ОДК-Кузнецов», профориентационные встречи сотрудников завода со студентами старших курсов вуза. В течение 2021 года планируется также определить направления повышения квалификации работников предприятия по программам СамГТУ и разработать образовательную программу для опорных школ «ОДК-Кузнецов».