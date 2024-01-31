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На платформе «Волжская жемчужина» открыт уникальный каток под открытым небом

31 января 2024 16:08
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Ледовая площадка расположена по пути следования пригородных поездов из Самары в Тольятти, в районе поселка Васильевка.

3 февраля 2024 года (суббота) в 11:30 на территории  платформы «Волжская жемчужина» (Куйбышевская железная дорога, Самарская область) состоится открытие нового катка для всех любителей катания на коньках на свежем воздухе.

Ледовая площадка расположена по пути следования пригородных поездов из Самары в Тольятти, в районе поселка Васильевка. Уникальность нового катка в потрясающих видах, которые открываются с его территории на Жигулевские горы, Волгу и сохранившуюся дикую природу национального парка Самарская Лука

Кроме ледового катка общей площадью 600 квадратных метров, для любителей зимней забавы и красивых фотографий предусмотрен стилизованный вагон с комфортными местами для отдыха, термоподом, микроволновой печью и ячейками для хранения. А для тех, кто хочет почувствовать себя машинистом, подготовили в вагоне интерактив – «рабочее место машиниста», с возможностью дать «гудок» на отправление и включить прожектор.

Каток открыт для гостей ежедневно с 09:30 до 21:30. Для удобства посетителей организовано музыкальное сопровождение, а для желающих посетить его в вечернее время, установлено искусственное освещение.

Обращаем ваше внимание, что коньки необходимо взять с собой.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку на «Волжскую жемчужину». Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   pxhere.com

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