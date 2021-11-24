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Минцифры компенсирует 50% стоимости отечественного программного обеспечения малому и среднему бизнесу

24 ноября 2021 14:42
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В настоящий момент проходит отбор правообладателей и программного обеспечения для целей предоставления поддержки, объявлены первые победители отбора.

Минцифры России сообщает о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В настоящий момент проходит отбор правообладателей и программного обеспечения для целей предоставления поддержки, объявлены первые победители отбора. Узнать о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене можно на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий. 

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России (ofd.nalog.ru). На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин. 

«Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

«Для малого и среднего бизнеса это очень приятный бонус, это позволит избежать лишнюю бюрократию, чтобы получить поддержку. Хорошо, если эта инициатива будет распространена и на облачные сервисы, работающие по подпискам. На мой взгляд, многие перешли бы на облачные сервисы или приобрели лицензионный продукт, потому что использование лицензионного продукта существенно снижает риск простоя магазина или склада из-за незапланированного сбоя нелицензионного программного обеспечения. А с поддержкой от производителя программного обеспечения вопросы восстановления работоспособности решаются быстро», - прокомментировал руководитель АНО «Эко культура и технологии» (г.о. Самара) Сергей Денисов.

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