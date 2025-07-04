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Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах

4 июля 2025 10:59
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Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах

Восемь из десяти мошеннических атак сейчас совершаются через мессенджеры, которые мы привыкли считать приватным и защищенным пространством. Чтобы застраховать себя и близких от стресса и потерь, важно принимать специальные меры и соблюдать некоторые правила. Подробности — в гайде от директора по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Ильи Нестора.

Борьба телеком-операторов с аферистами приносит результаты: достать потенциальную жертву по телефону становится всё труднее. Поэтому злоумышленники переходят в мессенджеры. По данным Билайна, более 80% атак теперь происходят через WhatsApp* и Telegram. Разбираемся, как правильно выставить защиту, на что обращать внимание и что делать, если неприятности всё же произошли.

Защищаем аккаунты на случай атак

Первое, что важно сделать для подстраховки — выбрать в настройках мессенджера двухфакторную проверку, то есть дополнительное подтверждение входа с помощью пин-кода. Это усложнит доступ и помешает злоумышленникам попасть в ваш аккаунт.

Чтобы снизить вероятность потенциально опасного диалога, выставьте в мессенджере настройки приватности. В WhatsApp* уберите звук при вызовах с неизвестных номеров (Настройки -> Конфиденциальность -> Звонки -> Отключить звук для неизвестных номеров), а в Telegram отключите прием звонков от всех, кроме списка контактов (Настройки -> Конфиденциальность -> Звонки -> Кто может мне звонить -> Контакты). Кроме того, в обоих мессенджерах можно запретить незнакомцам приглашать вас в групповые чаты.

Если вы абонент Билайна, обязательно включите бесплатную защиту от спама и звонков мошенников в популярных мессенджерах. Это делается в приложении оператора, в сервисе «Моя безопасность»: нужно три раза смахнуть главный экран приложения влево, перейти в настройки и разрешить защиту в мессенджерах, следуя инструкции. Также сервис может принять вызов, если вам неудобно говорить, и уточнить цель звонка, после чего отправить запись разговора в мобильное приложение или в Telegram.

К базовой защите прибавьте несложную профилактику. Во-первых, регулярно обновляйте приложения. Разработчики постоянно ищут уязвимости в своих продуктах и исправляют их в новых версиях.

Во-вторых, время от времени проверяйте, к каким устройствам привязан ваш аккаунт, особенно если редко им пользуетесь. Чтобы это сделать, найдите в настройках пункт «Связанные устройства» и просмотрите список. Если в нем есть незнакомые устройства, есть вероятность, что ваш аккаунт взломали и используют для обзвона. В этом случае немедленно прерывайте лишние сеансы и устанавливайте новый пароль.

Стопроцентной защиты от интернет-мошенников пока не существует: они постоянно ищут меры обхода, придумывают новые схемы и способы манипуляции. От большинства из расставленных сетей и закинутых удочек вас предохранят внимательность и здравый смысл.

Сохраняем бдительность

Есть несколько правил безопасности, которые важно соблюдать в виртуальном мире, подобно тому, как в реальном вы соблюдаете правила дорожного движения или поведения на воде. Стоит точно так же довести их знание до автоматизма — и тогда это будет просто.

Не стесняйтесь показаться чересчур подозрительным. Урон от действий интернет-мошенников может быть так велик, что никакие меры безопасности не будут лишними.

Допустим, вас всё-таки застали врасплох и обманули. Что делать в такой ситуации?

Если избежать проблем не удалось

Главное — не паниковать и действовать быстро.

  1. Смените пароль, если у вас сохранился доступ к аккаунту.

  2. Проверьте активные сессии и завершите сеансы на незнакомых устройствах.

  3. Обратитесь в службу поддержки мессенджера и запросите список контактов, которым аферисты писали или звонили от вашего имени.

  4. Если у вас больше нет доступа к аккаунту, пожалуйтесь на него и попросите друзей сделать то же самое — чем быстрее его заблокируют, тем меньше вреда угонщики смогут принести с его помощью.

  5. Если у вас украли деньги, свяжитесь со службой поддержки банка, опишите ситуацию и заблокируйте карту. Далее соберите доказательства (скриншоты переписки, выписки по счету, номера телефонов и карт) и заявите о мошенничестве в ближайшее отделение полиции или через сайт МВД России.

Если вы абонент Билайна, для вас этот список будет в пять раз короче. Всё, что вам нужно сделать — это связаться с Группой быстрого реагирования по номеру 0611. Специалист объяснит, что произошло, поможет снизить вред от атаки и подать нужные заявления. А если вы подключите PRO-версию сервиса «Моя безопасность», сможете получить компенсацию украденных денег — всего по двум документам и в течение 5 дней.

* Принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и ее деятельность запрещена в РФ.

Фото: freepik.com

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